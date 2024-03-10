- Güncel

2024 Ramazan Ayı başlıyor!... Bu gece ilk teravih, ilk sahur…

ABONE OL Google News Sayfamız

2024 Ramazan Ayı'nın başlangıcı bu gece. İslâm alemi bu gece ilk sahurunu yapacak. Bolu’da ilk imsak saati? 2024 Kadir Gecesi ne zaman? Bolu Bayram Namazı kaçta? Bolu Müftülüğü'nden son dakika Ramazan hatırlatmaları ve Ramazan Bayramı tarihi

2024 Ramazan Ayı başlıyor!... Bu gece ilk teravih, ilk sahur… mask
2024 Ramazan Ayı başlıyor!... Bu gece ilk teravih, ilk sahur…
2024 Ramazan Ayı başlıyor!... Bu gece ilk teravih, ilk sahur…
+8
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

2024 Ramazan Ayının müjdeli başlangıcı

2024 Ramazan Ayı başlıyor!... Bu gece ilk teravih, ilk sahur…

Ramazan Ayı, İslam aleminde maneviyatın doruğa ulaştığı, birlik, beraberlik ve paylaşmanın ön planda olduğu müstesna bir aydır. 2024 yılında, bu kutsal ayın başlangıcı 11 Mart Pazartesi gününe denk geliyor. Bolu Müftülüğü, müminleri ilk sahur ve teravih namazı için bilgilendirerek, Ramazan'ın manevi atmosferine hazırlık yapmaya davet etti.

İlk teravih ve sahurun önemi

2024 Ramazan Ayı başlıyor!... Bu gece ilk teravih, ilk sahur…

Ramazan ayının ilk teravih namazı, 10 Mart Pazar günü yatsı namazının ardından kılınacak. Aynı gece, Ramazan'ın ilk sahuru da gerçekleştirilecek, böylece müminler oruç ibadetinin ilk adımını atmış olacaklar. Bu özel geceler, Ramazan ayının manevi hazırlığının bir parçası olarak önem taşır.

İlk imsak

2024 Ramazan Ayı başlıyor!... Bu gece ilk teravih, ilk sahur…

2024 Ramazan ayının ilk günü Bolulular 05.41’de oruca başlayacak. İmsak saati ile birlikte Ramazanın ilk günü orucunu tutmaya başlayacak olan Bolulular 30 gün  Ramazanı yaşayacak.

Kadir Gecesi

2024 Ramazan Ayı başlıyor!... Bu gece ilk teravih, ilk sahur…

Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve bin aydan daha hayırlı olduğu kabul edilen gecedir. Bolu Müftülüğü, bu yıl Kadir Gecesi'nin 5 Nisan 2024 Cuma gecesi idrak edileceğini duyurdu. Bu gece, Kur'an-ı Kerim'in indirilişinin anlam ve önemini yansıtan özel programlarla camilerde ve evlerde anılacak.

Bayram Namazı kaçta?

2024 Ramazan Ayı başlıyor!... Bu gece ilk teravih, ilk sahur…

Ramazan ayı, 30 gün süren manevi bir yolculuğun ardından 9 Nisan Salı günü sona erecek. Son teravih namazı ise 8 Nisan Pazartesi gecesi kılınacak. Müminler, bu sürecin ardından 10 Nisan Çarşamba günü başlayacak olan Ramazan Bayramı'nı karşılayacak.Bolu’da Bayram Namazı 06.54’de kılınacak. Bayram, üç gün sürecek ve Ramazan'ın getirdiği manevi bereketin, aile ve dostlarla paylaşılmasını sağlayacak.

Bolu Müftülüğü'nden son hatırlatmalar

2024 Ramazan Ayı başlıyor!... Bu gece ilk teravih, ilk sahur…

Bolu Müftülüğü, Ramazan ayı boyunca yapılacak olan ibadetler, okunacak dualar ve gerçekleştirilecek etkinlikler hakkında bilgilendirme yaparak, müminleri bu kutsal ayın ruhuna uygun davranışlar sergilemeye teşvik ediyor. Ayrıca, Ramazan ayının sağlık, huzur ve bereket getirmesini dileyerek, tüm İslam aleminin bu ayı en güzel şekilde idrak etmesini temenni ediyor.

2024 Ramazan Ayı, İslam alemini manevi bir yolculuğa çıkaracak. İlk sahur ve teravih namazı ile başlayacak olan bu kutsal ay, Kadir Gecesi'nin feyzini yaşayacak ve Ramazan Bayramı'nın sevinciyle son bulacak. Bolu Müftülüğü'nün hatırlatmaları ve programları, bu özel ayın her anının kıymetini bilmemize ve manevi derinliğini yaşamamıza yardımcı olacak.

# Sağlık

10 Mar 2024 - 21:00 - Güncel

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

*RW&#039;DEN; LÜKS YAPILI&amp;GENİŞ, 3 YILLIK BİNADA 3+1 SATILIK DAİRE*

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * AŞAĞI SOKU MAH.ARÇELİK YOLU ÜZERİNDE * SOSYAL BİLİMLER LİSESİ KARŞISI , ADLİYE YAKININDA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

ALTIN EMLAK'TAN TURİZM BÖLGESİNDE MÜSTAKİL EV FIRSATI

ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ ​MUDURNU TAŞKESTİ İLÇESİNDE BOLU MERKEZ 1 SAAT ABANT TABİAT PARKI 40 DK MESAFEDE  SAROT TERMAL PARK'A 10 DK ...

05301564817 ÖZGE VARLIK

KİRALIK 3+1 DAİRE ALTIN EMLAK'TAN

ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ CADDE ÜZERİNDE 3+1 EBEVEYN BANYOLU2 ADET BALKONLU(YAKIN ZAMANDA BİRİ KAPANACAKTIR)SIFIR DAİRE KİRALIKTIRİŞLETME A...

05301564817 ÖZGE VARLIK

DAĞKENT TOKİ 2+1 KİRALIK DAİRE ALTIN EMLAK&#039;TAN

ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ BOLU MERKEZE BAĞLI DAĞKENT MEVKİİNDE A.İ.B.Ü TIP FAKÜLTESİNE YAKIN KONUMDA BULUNAN DAĞKENT TOKİ 2. ETAP'TA GÜNEY-...

0(530) 156 48 17 ÖZGE VARLİK

Yatırımcıların Dikkatini Çekecek Fırsat!Geleceğe Yatırım Yapın!

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI YUKARISOKU DA FABRİKALARIN ARKASINDA ÖNÜNDE YOLU OLAN ŞUAN İÇİN TARIM ARAZİSİ OLAN 4400M2...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

YATIRIMLIK EN İŞLEK CADDE&#039;DE SATILIK DÜKKAN

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * BOLU'NUN GÖZDESİ ; PTT CADDESİNİN ARKA SOKAĞIN'DA * PTT , İZZET BAYSAL CADDESİ , BANKALAR, OKULLAR V...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN KİRALIK DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * BHAÇELİ EVLER MAHHALLESİN'DE * MERKEZİ KONUMDA *EN İŞLEK CADDEYE 5 DK. MESAFEDE * 3 ADET BALKON, MUT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Yolu Var. TURİZM Bölgesinde Yatırım Fırsatı. Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul'den Kındıra'da Kış turizminin önde gelen kayak merkezlerinden Kartalkaya yol...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL