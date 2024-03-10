2024 Ramazan Ayı başlıyor!... Bu gece ilk teravih, ilk sahur…

2024 Ramazan Ayının müjdeli başlangıcı

Ramazan Ayı, İslam aleminde maneviyatın doruğa ulaştığı, birlik, beraberlik ve paylaşmanın ön planda olduğu müstesna bir aydır. 2024 yılında, bu kutsal ayın başlangıcı 11 Mart Pazartesi gününe denk geliyor. Bolu Müftülüğü, müminleri ilk sahur ve teravih namazı için bilgilendirerek, Ramazan'ın manevi atmosferine hazırlık yapmaya davet etti.

İlk teravih ve sahurun önemi

Ramazan ayının ilk teravih namazı, 10 Mart Pazar günü yatsı namazının ardından kılınacak. Aynı gece, Ramazan'ın ilk sahuru da gerçekleştirilecek, böylece müminler oruç ibadetinin ilk adımını atmış olacaklar. Bu özel geceler, Ramazan ayının manevi hazırlığının bir parçası olarak önem taşır.

İlk imsak

2024 Ramazan ayının ilk günü Bolulular 05.41’de oruca başlayacak. İmsak saati ile birlikte Ramazanın ilk günü orucunu tutmaya başlayacak olan Bolulular 30 gün Ramazanı yaşayacak.

Kadir Gecesi

Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve bin aydan daha hayırlı olduğu kabul edilen gecedir. Bolu Müftülüğü, bu yıl Kadir Gecesi'nin 5 Nisan 2024 Cuma gecesi idrak edileceğini duyurdu. Bu gece, Kur'an-ı Kerim'in indirilişinin anlam ve önemini yansıtan özel programlarla camilerde ve evlerde anılacak.

Bayram Namazı kaçta?

Ramazan ayı, 30 gün süren manevi bir yolculuğun ardından 9 Nisan Salı günü sona erecek. Son teravih namazı ise 8 Nisan Pazartesi gecesi kılınacak. Müminler, bu sürecin ardından 10 Nisan Çarşamba günü başlayacak olan Ramazan Bayramı'nı karşılayacak.Bolu’da Bayram Namazı 06.54’de kılınacak. Bayram, üç gün sürecek ve Ramazan'ın getirdiği manevi bereketin, aile ve dostlarla paylaşılmasını sağlayacak.

Bolu Müftülüğü'nden son hatırlatmalar

Bolu Müftülüğü, Ramazan ayı boyunca yapılacak olan ibadetler, okunacak dualar ve gerçekleştirilecek etkinlikler hakkında bilgilendirme yaparak, müminleri bu kutsal ayın ruhuna uygun davranışlar sergilemeye teşvik ediyor. Ayrıca, Ramazan ayının sağlık, huzur ve bereket getirmesini dileyerek, tüm İslam aleminin bu ayı en güzel şekilde idrak etmesini temenni ediyor.

2024 Ramazan Ayı, İslam alemini manevi bir yolculuğa çıkaracak. İlk sahur ve teravih namazı ile başlayacak olan bu kutsal ay, Kadir Gecesi'nin feyzini yaşayacak ve Ramazan Bayramı'nın sevinciyle son bulacak. Bolu Müftülüğü'nün hatırlatmaları ve programları, bu özel ayın her anının kıymetini bilmemize ve manevi derinliğini yaşamamıza yardımcı olacak.