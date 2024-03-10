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Bolu Belediyesi Başkan Adayı Demirkol, 101 Projesini tanıttı

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AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Muhammed Emin Demirkol, "Biz bu şehrin her eksiğini, sizlerle ekibimizle ve milletvekillerimizle birlikte tamamlayacağız. Görevi bize emanet ettiğinizde değil 80 gün, 80 dakika bile bu şehri başı boş bırakmayacağız." dedi.

Bolu Belediyesi Başkan Adayı Demirkol, 101 Projesini tanıttı mask
Bolu Belediyesi Başkan Adayı Demirkol, 101 Projesini tanıttı
Bolu Belediyesi Başkan Adayı Demirkol, 101 Projesini tanıttı
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Demirkol, " Türkiye Yüzyılında 101 Proje ile Bolu Bir Adım Önde" sloganıyla Karaçayır Mahallesi'ndeki spor salonunda proje tanıtım toplantısı gerçekleştirdi.

Bolu Belediyesi Başkan Adayı Demirkol, 101 Projesini tanıttı

Çıktığı yolda, Bolululara layık olmak için var gücüyle çalışacağını vurgulayan Demirkol, adil ve adaletli olacaklarını söyledi.Demirkol, ziyaretlerinde herkesin fikir ve görüşlerini ayrı ayrı dinlediklerini, kentte huzuru, güveni ve istikrarı yakalamanın çalışmalarını yaptıklarını anlatarak, hazırladıkları projelerle Bolu'yu ve Boluluları huzurlu, güvenli, kendisine yakışan kent yapısına kavuşturmaya söz verdiklerini kaydetti.

Bolu Belediyesi Başkan Adayı Demirkol, 101 Projesini tanıttı

Projelerinin Bolu'nun eksikliklerini tamamlayacağına işaret eden Demirkol, şöyle devam etti:

Bolu Belediyesi Başkan Adayı Demirkol, 101 Projesini tanıttı

"Kimininki proje toplantısı olur, kimininki aczini itiraf olur. 5 yıldır bu şehri yönetenlerin proje toplantısı yapıyoruz diyerek neleri yapmadıklarını itiraf etmelerini endişe içinde izledik. Ama biz bu şehrin her eksiğini, sizlerle ekibimizle ve milletvekillerimizle birlikte tamamlayacağız. Görevi bize emanet ettiğinizde değil 80 gün, 80 dakika bile bu şehri başı boş bırakmayacağız. Mesele illa yürümekse biz Bolu halkıyla birlikte geleceğe, güvene ve huzura yürüyeceğiz."

Demirkol, en büyük iddialarının, Bolu'yu şehir halkıyla beraber yönetmek olduğunu vurgulayarak, " Belediye idari kurumlarının istişarelerini sizin tespit ve telkinleriniz oluşturacak. Bolu Belediyemiz bundan sonra erişilebilir bir belediye, ulaşılabilir bir başkan namıyla anılacak. Her yerde Bolu'nun huzuru konuşulacak. Halkın güveni, belediyenin gücü ve iktidarın ruhuyla Bolu'nun yıldızı parlayacak." ifadelerini kullandı.Konuşmasının ardından Demirkol, "Bolu için değişim ve dönüşüm başlıyor" başlığıyla hazırlanan 14'ü mega toplam 101 projenin detaylarını paylaştı.

Bolu Belediyesi Başkan Adayı Demirkol, 101 Projesini tanıttı

"İhsaniye Mahallesi için Kentsel Dönüşüm Projesi, "Tarihi Bolu Yarımadası Sağlıklaştırma ve Restorasyon, "5 Yılda 1000 Sosyal Konut", "25 Bin 14 Kişilik Yeni Stadyum", Aile Yaşam Merkezleri, "Kongre ve Kültür Merkezi", "D- 100 Karayolu Üzerinde 4 Adet Dal-Çık Kavşak", "Emeklimize Bayram İkramiyesi", "Gastronomi Merkezi", "Kapsül 14", "Termal Sağlık Turizmi", "Şehir Hastanesi", "Çele Barajı'nın Karadere Suları ile Buluşturulması" ve "Kadın Yaşam Merkezleri" başlıkları altındaki 14 mega projesini anlatan Demirkol, "Akıllı Şehir Uygulamaları", "Sosyal Yaşam", " Çevre ve Sürdürülebilirlik", "Ekonomi ve Kalkınma" ile "Sosyal Destek" başlıkları altındaki 87 proje hakkında da bilgi verdi.

Bolu Belediyesi Başkan Adayı Demirkol, 101 Projesini tanıttı

AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek de Bolu'nun, gerçek belediyecilikten yana olan ve kente huzur ile güveni getirecek isim olan Muhammed Emin Demirkol'un yanında yer aldığını bu salonda gösterdiğini aktararak, "Bu heyecan birilerine korku ve endişe veriyor. Onlar sandılar ki meydan boş, biz varız. Ama unuttukları bir şey vardı. Bu millet 22 yıldır Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki AK Parti'ye hep sahip çıktı. Sahip çıkmaya da devam edecek. Buradaki coşku ve yoğun katılım da bunun bir göstergesi." şeklinde konuştu.

AK Parti İl Başkanı Suat Güner ise büyük bir değişim ve gelişim kazandırarak Bolu'yu bir marka şehri haline getirecek projelerin kendilerini heyecanlandırdığını dile getirdi.Konuşmaların ardından Demirkol, AK Parti Belediye Meclis Üyesi adayları ile AK Parti'nin seçim beyannamesinde bulunan yemini okudu.

Bolu Belediyesi Başkan Adayı Demirkol, 101 Projesini tanıttı

Toplantıya, AK Parti Merkez İlçe yönetimi, Kadın ve Gençlik Kolları yönetimleri, ilçe belediye başkan adayları ve belediye meclis üyesi adayları ile il genel meclisi üyesi adayları da katıldı.

# Türkiye, Sağlık, belediye, AK Parti, Yaşam, destek

10 Mar 2024 - 20:00 - Siyaset

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