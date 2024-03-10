Keçiörengücü, teknik direktörü Tahsin Tam’dan Erzurumspor mağlubiyeti değerlendirmesi

Trendyol 1. Lig’in kritik haftalarından birinde Ankara'nın güçlü temsilcisi Keçiörengücü, ligin formda ekiplerinden Erzurumspor FK ile kozlarını paylaştı. Ancak sahadan 2-0'lık ağır bir yenilgiyle ayrılan ev sahibi ekip, zirve yolunda önemli bir fırsatı tepti. Keçiörengücü Teknik Direktörü Tahsin Tam, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bu önemli mücadeleye dair değerlendirmelerde bulundu.

Basit hatalar, büyük kayıplara sebep oldu

Ankara temsilcisi, ligdeki en yakın rakiplerinden biri olan Erzurumspor ile puan puana giderken, bu maçın kazanılmasının büyük önem taşıdığını belirten Tam, basit bir hatadan kaynaklanan golün takımını derinden demoralize ettiğini ifade etti. Müsabakada dönüş yapmak için çaba sarf ettiklerini ancak rakibin az gol yiyen ve kompakt oynayan yapısına karşı skoru lehlerine çevirmekte zorlandıklarını vurguladı.

Erzurumspor'un yükselişi devam ediyor

Erzurumspor, bu galibiyetle birlikte son haftalardaki iyi grafiğini koruyarak, ligin üst sıralarında yer almak için elini güçlendirdi. Öte yandan, Keçiörengücü'nün az sayıda gol fırsatını değerlendirememesi, maçın sonucu üzerinde belirleyici oldu. Tam, takımının performansı hakkında öz eleştiri yapılması gerektiğini, nelerin daha iyi yapılabileceği konusunda farkındalık oluşturacaklarını belirtti.

Önümüzdeki maçlara odaklanmak

Teknik direktör Tahsin Tam, takımın bir an önce toparlanıp, önlerindeki maçlarda arzu ettikleri puanları alarak rahat bir sezon geçirmek istediklerini dile getirdi. Bu mağlubiyet, Keçiörengücü için bir dönüm noktası olabilirken, takımın geri kalan sezonu nasıl geçireceği merak konusu.