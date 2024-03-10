Peygamber Efendimiz sahurda ne yerdi?

Sahurda tok tutan besinler

İdeal Menü Önerileri Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, ilk sahurda ne yemeli sorusunun cevabı pek çok kişi için önem kazanıyor. Sahurda uzun süre tok tutacak yiyecekler arasında haşlanmış yumurta, peynir çeşitleri, tam tahıllı ekmek, yoğurt, süt, domates, salatalık ve yulaf ezmesi bulunuyor. Özellikle protein ve lif bakımından zengin besinler, gün boyu tokluk hissinin sürdürülmesine yardımcı olur.

Bolu’da ilk sahur için uyanma zamanı

Ramazan ayında sahur vakitleri, şehirlere göre değişiklik göstermektedir. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bolu'da imsak vakti, yeme içmenin sona erdiği ve orucun başladığı saattir. Bu vakitler, Ramazan'ın ilk gününde İstanbul'da 05.51, Ankara'da 05.36, İzmir'de 06.01 ve Bolu'da 05.41 olarak belirlenmiştir. Sahura kalkış, imsak vaktinden önce yapılmalıdır.

Doğru sahur nasıl yapılır?

Doğru bir sahur için, aşırı yağlı ve tuzlu gıdalardan kaçınmak gerekir. Yeterli miktarda sıvı alımı önemlidir. Sahurda, protein içeriği yüksek süt, yoğurt ve peynir gibi besinler tüketilmeli ve bunların yanında mutlaka tam tahıllı ekmek eklenmelidir. Bu, hem gün boyu tokluk hissi sağlar hem de sağlıklı bir oruç tutmaya yardımcı olur.

Hz Muhammed'in sahur tercihleri

Peygamber Efendimiz Hz Muhammed, sahur ve iftarda genellikle hurma ve su tüketirdi. Aşırıya kaçmadan, bulduğu yiyeceklerle yetinir ve ihtiyaç fazlasını dağıtırdı. Bu, bizlere ölçülü ve dengeli beslenmenin önemini hatırlatır.

Sahurda tok tutacak alternatifler

Sahurda tok tutacak alternatifler arasında, protein içeriği yüksek olan beyaz peynir, dil peyniri, çökelek, lor peyniri, kaşar peyniri gibi peynir çeşitleri yer alır. Bunların yanı sıra, haşlanmış yumurta, yoğurt, süt, kaşarlı tost, zeytin ve yeşil salata gibi seçenekler de uzun süre tokluk sağlar.

Sahurda dikkat edilmesi gerekenler

Sahurda, gün boyunca enerjik kalmak ve sağlıklı bir oruç süreci geçirmek için dengeli ve yeterli beslenme çok önemlidir. Aşırı şekerli, yağlı ve tuzlu gıdalardan kaçınarak, bol sıvı tüketimi ile sahuru tamamlamak, Ramazan ayını sağlıklı bir şekilde geçirmenin anahtarlarındandır.