Yılın ilk karpuz dilimi görücüye çıktı

Bilecik'te karpuz satışında yeni dönem

Bilecik'in Hürriyet Mahallesi'nde kurulan kapalı pazarda, yılın ilk karpuzları tezgahlardaki yerini aldı. İran'dan gelen bu karpuzlar, kilosu 50 TL'den satışa çıkarıldı. Ancak, bir karpuzun fiyatı 300 TL'ye kadar çıkabiliyor, bu da alıcıları alternatif çözümler aramaya itti.

Tüketiciden gelen taleple dilim satışı başladı

Yüksek fiyatlar karşısında tüketiciler, karpuzları tam olarak satın almak yerine "Dilimle satılıyor mu?" ya da "Yarısını alabilir miyiz?" gibi sorularla alternatif çözümler aradı. Bu talepler üzerine, Bilecik Kapalı Pazarı'nda meyve satan Kadir Demirbaş, karpuzları dilimleyerek satışa sunmaya başladı.

Karpuzun dilimle satışı nasıl yapılıyor?

Demirbaş, karpuzları bazen ikiye, bazen de çeyrek dilimler halinde kesiyor. Kesilen bu dilimler, streç filmle sarılarak müşterilere sunuluyor. Böylece, karpuzun dilimi 70 TL'den alıcı buluyor. Bu yöntem, yüksek fiyatlar nedeniyle tam bir karpuz alamayan tüketiciler için cazip bir alternatif haline geldi.

Pazarda yeni bir trend, dilimle meyve satışı

Kadir Demirbaş'ın başlattığı bu uygulama, pazarda yeni bir trendin başlangıcı oldu. Diğer satıcılar da benzer yöntemlerle meyve satışı yapmaya başladı. Bu, özellikle pahalılık nedeniyle tam ürün alamayan tüketiciler için büyük bir kolaylık sağlıyor.

"Pazar eskisi gibi dolmuyor"

Demirbaş, yaptığı açıklamada pazarın eskisi gibi dolmadığını, başta karpuz olmak üzere yaz meyvelerinin sezona pahalı bir giriş yaptığını belirtti. Bu durum, karpuzu ve diğer yaz meyvelerini dilimle satma kararını etkiledi.

Bilecik'te meyve alışverişinde yeni normaller

Bilecik'te karpuz satışı, meyve alışverişinde yeni normalleri belirliyor. Tüketiciler, yüksek fiyatlar nedeniyle bütün bir karpuz yerine dilimler halinde satın almayı tercih ediyor. Bu trend, hem satıcılar hem de alıcılar için yeni bir alışveriş deneyimi sunuyor.