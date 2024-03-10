Bolu’da Ramazan’ın ilk günü elektrikler gidecek!

Bolu'da elektrik kesintisi planı
Bolu şehir merkezinde yaşayan vatandaşlar için önemli bir duyuru: 11 Mart 2024 Pazartesi günü, Ramazan'ın ilk gününde, bir saat süreyle elektrik kesintisi yaşanacak. Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), kesintinin sabah saat 09:30'da başlayıp, 11:00'de sona ereceğini bildirdi.
Kesintinin etki alanı
Elektrik kesintisinden, şehir merkezindeki Alı Rıza Tekemen Haznedarlar Sokak ve Tabaklar mahallesindeki vatandaşlar etkilenecek. Kesinti, planlı bakım ve iyileştirme çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek.
Kesinti süresi ve detayları
SEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, kesinti süresi yaklaşık 1 saat 30 dakika olarak planlanmıştır. Bu süre zarfında, ilgili ekiplerin altyapı iyileştirme çalışmaları yapacağı belirtilmiştir.
Vatandaşlara önemli bilgiler
Kesinti süresince vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için gerekli önlemleri almaları tavsiye ediliyor. Elektrikli cihazların zarar görmemesi için kesintiden önce fişlerinin çekilmesi, kesinti süresince acil durumlar için el feneri veya diğer aydınlatma araçlarının hazır bulundurulması öneriliyor.
SEDAŞ'tan açıklama
SEDAŞ, kesintiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, çalışmaların planlandığı gibi zamanında tamamlanması için tüm önlemlerin alındığını ve kesintinin kesinlikle belirtilen süre içerisinde sona ereceğini belirtti. Ayrıca, kesintiden etkilenecek vatandaşların herhangi bir sorun yaşamamaları için gerekli tüm tedbirlerin alındığı vurgulandı.
Bolu Merkezindeki kesintiye dair son bilgiler
Bolu şehir merkezinde yaşayan vatandaşlar, kesinti süresince herhangi bir acil durumda SEDAŞ'ın müşteri hizmetleri ile iletişime geçebilirler. Kesinti hakkında daha fazla bilgi ve son dakika gelişmeleri için SEDAŞ'ın resmi internet sitesini ziyaret edebilir veya sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.