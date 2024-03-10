Bolu’da Ramazan’ın ilk günü elektrikler gidecek!

Bolu'da elektrik kesintisi planı

Bolu şehir merkezinde yaşayan vatandaşlar için önemli bir duyuru: 11 Mart 2024 Pazartesi günü, Ramazan'ın ilk gününde, bir saat süreyle elektrik kesintisi yaşanacak. Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), kesintinin sabah saat 09:30'da başlayıp, 11:00'de sona ereceğini bildirdi.

Kesintinin etki alanı

Elektrik kesintisinden, şehir merkezindeki Alı Rıza Tekemen Haznedarlar Sokak ve Tabaklar mahallesindeki vatandaşlar etkilenecek. Kesinti, planlı bakım ve iyileştirme çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek.

Kesinti süresi ve detayları

SEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, kesinti süresi yaklaşık 1 saat 30 dakika olarak planlanmıştır. Bu süre zarfında, ilgili ekiplerin altyapı iyileştirme çalışmaları yapacağı belirtilmiştir.

Vatandaşlara önemli bilgiler

Kesinti süresince vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için gerekli önlemleri almaları tavsiye ediliyor. Elektrikli cihazların zarar görmemesi için kesintiden önce fişlerinin çekilmesi, kesinti süresince acil durumlar için el feneri veya diğer aydınlatma araçlarının hazır bulundurulması öneriliyor.

SEDAŞ, kesintiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, çalışmaların planlandığı gibi zamanında tamamlanması için tüm önlemlerin alındığını ve kesintinin kesinlikle belirtilen süre içerisinde sona ereceğini belirtti. Ayrıca, kesintiden etkilenecek vatandaşların herhangi bir sorun yaşamamaları için gerekli tüm tedbirlerin alındığı vurgulandı.

Bolu Merkezindeki kesintiye dair son bilgiler

Bolu şehir merkezinde yaşayan vatandaşlar, kesinti süresince herhangi bir acil durumda SEDAŞ'ın müşteri hizmetleri ile iletişime geçebilirler. Kesinti hakkında daha fazla bilgi ve son dakika gelişmeleri için SEDAŞ'ın resmi internet sitesini ziyaret edebilir veya sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.