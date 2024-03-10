Erzurumspor FK teknik direktörü Hakan Kutlu’dan Keçiörengücü galibiyet değerlendirmesi

Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında önemli bir galibiyete imza attı. Deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile karşılaşan mavi-beyazlı ekip, sahadan 2-0'lık üstünlükle ayrılarak kritik üç puanın sahibi oldu. Bu kapsamlı zaferin ardından, Erzurumspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu'nun düzenlediği basın toplantısında verdiği mesajlar, takımın stratejik başarısına ışık tuttu.

Az gol yiyen bir takımın sırrı

Hakan Kutlu, son 9 maçta yalnızca bir gol yediklerini ve bu istatistiğin takımın savunma başarısını gözler önüne serdiğini vurguladı. Kutlu, "Gol yememenin yanında, çok az pozisyon veriyoruz. Bugün de rakibimize sadece bir gol pozisyonu verdik" diyerek, takımın defansif anlamda ne kadar güçlü olduğunun altını çizdi.

Ofansif oyun anlayışına vurgu

Erzurumspor'un başarılı çalıştırıcısı, takımın sadece defansif gücüyle değil, aynı zamanda ofansif oyun anlayışıyla da dikkat çektiğini belirtti. Kutlu, "Biz aslında ofansif oynayan, önde basan bir takımız. Üç stoperimizden biri mutlaka kanat savunması görevini üstleniyor" ifadelerini kullanarak, takımın sahada uyguladığı taktiksel çeşitliliğe dikkat çekti. Bu strateji, Erzurumspor'un rakip sahada baskı kurmasını ve hücumda daha etkili olmasını sağlıyor.

Takımda oluşan aidiyet duygusu

Teknik direktör Kutlu, takım içerisinde oluşan güçlü aidiyet duygusunun da başarıda önemli bir faktör olduğunu vurguladı. Erzurumspor'un oyuncuları, şehirlerine ve takımlarına karşı müthiş bir bağlılık sergileyerek, bu tutku ve özveriyi sahada gösteriyor. Kutlu'nun 1.5 yıl önce göreve başlamasından bu yana takımda inşa edilen bu duygu, Erzurumspor'un sahadaki başarısının temel taşlarından biri haline geldi.