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Bolu, basketbolun efsanelerini ağırladı: 4. Uluslararası Veteran Turnuvası'nda efsaneler geçidi

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Bolu'da gerçekleşen 4. Uluslararası Veteran Basketbol Turnuvası, basketbol efsanelerini bir araya getirdi. 500'den fazla sporcunun katıldığı turnuva, tecrübe ve dostluk dolu maçlara sahne oldu. Kemer Master takımının şampiyonluğuyla sona erdi.

Bolu, basketbolun efsanelerini ağırladı: 4. Uluslararası Veteran Turnuvası'nda efsaneler geçidi mask
Bolu, basketbolun efsanelerini ağırladı: 4. Uluslararası Veteran Turnuvası'nda efsaneler geçidi
Bolu, basketbolun efsanelerini ağırladı: 4. Uluslararası Veteran Turnuvası'nda efsaneler geçidi
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Bolu'nun spor gündemini bu yıl dördüncü kez hareketlendiren Uluslararası Veteran Basketbol Turnuvası, 7-10 Mart tarihleri arasında sporseverlerin yoğun ilgisine sahne oldu. Bolu Koru Otel'in ev sahipliğinde gerçekleşen bu prestijli etkinlik, basketbolun duayen isimlerini bir araya getirdi.

Bolu, basketbolun efsanelerini ağırladı: 4. Uluslararası Veteran Turnuvası'nda efsaneler geçidi

Küresel çapta bir buluşma

Uluslararası alandan ve Türkiye'den toplam 33 takımın katılımıyla, basketbolun veteran yıldızları Bolu'da kozlarını paylaştı. 9 kadın ve 24 erkek takımından oluşan bu büyük buluşmada 500'den fazla sporcu, unutulmaz maçlar ve anlara imza attı. Turnuva, eski milli basketbolcu ve 'Potanın rekortmen annesi' olarak tanınan Banu Karadağlı gibi önemli isimleri de ağırladı.

Bolu, basketbolun efsanelerini ağırladı: 4. Uluslararası Veteran Turnuvası'nda efsaneler geçidi

Efsaneler Bolu sahalarında

Bu yılki organizasyonun ağırlıklı olarak Türk takımlarına ev sahipliği yaptığına dikkat çeken Turnuva Koordinatörü Alaaddin Tatlıdede, 35 yaş üstü basketbolun efsanelerinin bu platformda buluştuğunu belirtti. Turnuvanın uluslararası boyutunun yanı sıra, veteran sporcuların tecrübelerini ve basketbol tutkularını genç nesillere aktarma fırsatı bulduğu bir ortam sunduğu vurgulandı.

Bolu, basketbolun efsanelerini ağırladı: 4. Uluslararası Veteran Turnuvası'nda efsaneler geçidi

Kemer master zaferi

Turnuvanın şampiyonu olan Kemer Master takımı, tecrübe ve deneyimin gençlik ve dinamizme galip geldiği bir hikaye yazdı. Takım kaptanı Ebru Zeynep Şaylan, Antalya'dan gelen ekibin bir araya gelen eski dostlar ve takım arkadaşlarından oluştuğunu, turnuvadaki her maçın kendileri için özel bir anlam taşıdığını dile getirdi. Şaylan, 35 yaş üstü kategorisinde mücadele etmenin zorluklarını, ancak aynı zamanda tecrübenin bu zorlukları nasıl avantaja çevirebildiğini vurguladı.

Bolu, basketbolun efsanelerini ağırladı: 4. Uluslararası Veteran Turnuvası'nda efsaneler geçidi

Basketbolun birleştirici gücü

Bolu'daki bu turnuva, eski profesyonellerin sahaya dönüşü, takım ruhu ve basketbola olan sevginin gücünü bir kez daha gösterdi. Sporcular arasındaki karşılıklı saygı ve dostluk, mücadelelerin ötesinde, turnuvanın en çarpıcı yanlarından biri oldu. Her yaş grubundan sporseverin takip ettiği ve desteklediği bu etkinlik, basketbolun sadece gençlerin değil, her yaşta sporseverin ilgisini çekebileceğini kanıtladı.

Bolu, basketbolun efsanelerini ağırladı: 4. Uluslararası Veteran Turnuvası'nda efsaneler geçidi

# Türkiye, Türk

11 Mar 2024 - 09:30 Bolu- Spor

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