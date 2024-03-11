Emeklilikte Adalet Derneği 9/9/99 tarihi adaletsizliğine dikkat çekti

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin mağdurları, Bolu Kardelen Meydanı'nda bir araya gelerek, yaşadıkları mağduriyetlere ve adaletsizliklere dikkat çekti. Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) öncülüğünde gerçekleştirilen basın açıklamasında, 9 Eylül 1999 tarihinden sonra sigortalı olanların emeklilik haklarındaki adaletsizlik vurgulandı.

EYT Mağdurlarının Adalet Çığlığı

EMADDER Genel Başkanı Mihriban Uğurlu, yaptığı konuşmada, 3 Mart 2023 tarihinde yeniden düzenlenen EYT yasasının, sadece 8 Eylül 1999 tarihi ve öncesinde sigortalı olan çalışanları kapsadığını belirtti. Bu durum, söz konusu tarihten sonra sisteme giren çalışanların, benzer veya daha fazla prim gününe sahip olmalarına rağmen, emeklilik haklarından mahrum bırakıldıkları anlamına geliyor.

"Bizleri Yok Sayamazsınız"

Uğurlu, "Bizler yaralayan, aynı ülke vatandaşı olduğumuz akranlarımızla, benzer ve hatta daha fazla primle 2. sınıf vatandaş olarak hissetmemizi sağlamıştır, bu adaletsizliktir," diyerek, EYT mağdurlarının seslerini duyurma kararlılığını ifade etti. Dernek, adaletsizlik son bulana kadar mücadelesini sürdüreceğini duyurdu.

Adaletsizliğe Karşı Ortak Ses

Basın açıklamasına Yeniden Refah Partisi (YRP) Bolu Belediye Başkan Adayı Faruk Bayrakdar, İyi Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Mansur Şen gibi siyasi figürlerin yanı sıra, farklı şehirlerden gelen il temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Bu geniş katılım, EYT mağdurlarının adalet talebinin, toplumun farklı kesimlerinden destek gördüğünü gösteriyor.

Kademeli Emeklilik Çözümü Önerisi

EMADDER, yaşanan bu adaletsizliğin çözümü olarak "kademeli emeklilik" düzenlemesinin acilen hayata geçirilmesi gerektiğini vurguluyor. Dernek, yasa yapıcı yetkililere, 4,5 milyon çalışanın sesine kulak verilerek, adaletten uzak bu uygulamanın giderilmesi adına gerekli yasal düzenlemelerin yapılması çağrısında bulunuyor.

EYT mağdurlarının adalet arayışı, Bolu'da düzenlenen bu basın açıklamasıyla bir kez daha gündeme geldi. EMADDER ve destekçileri, adaletsizliklerin giderilmesi ve emeklilik haklarının adil bir şekilde sağlanması için mücadelelerini sürdüreceklerini belirtiyor.