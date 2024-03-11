Bolu BİM'ler de Ramazan’ın ilk alışveriş festivali

15 Mart 2024'ten itibaren Bolu BİM mağazalarında geçerli olacak aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Çift kişilik nevresim takımları, teknolojik aletler, mutfak gereçleri ve daha fazlasında büyük indirimler sizi bekliyor. Bahar alışverişinizi BİM'de yapın, fırsatları kaçırmayın
15 Mart 2024'ten itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğu, evinizin her köşesi için cazip indirimler sunuyor. Çift kişilik nevresim takımlarından, yatak örtüsü setlerine, teknolojik aletlerden mutfak gereçlerine kadar geniş bir ürün yelpazesiyle bahar alışverişinizi renklendirin.
Teknoloji ve Elektronik Ürünler
Dijitsu 50" UHD Google Tv: 10.999 TL
Senna 43" Frameless Full HD Google Tv: 6.899 TL
HP Victus i5 Gaming Laptop: 27.999 TL
HP Tank Yazıcı: 5.799 TL
Arnica Köpüklü Otomatik Türk Kahve Makinesi: 999 TL
Arnica Blender Seti: 1.199 TL
Kumtel Dijital Yağsız Airfryer: 2.099 TL
Air Fryer Cam Yağ Spreyi 200 ml: 79 TL
Kumtel Inox Tost Makinesi: 1.499 TL
Kumtel Davlumbaz: 899 TL
Kumtel Vakum Makinesi: 899 TL
Ev ve Mutfak Gereçleri
Fakir 4'ü 1 Arada Çeyiz Paketi: 3.999 TL
Arnica Elektrikli Süpürge: 2.699 TL
VIVO V16 Cep Telefonu: 4.499 TL
Heifer Şarjlı Süpürge: 3.999 TL
Polosmart Duvar Şarj: 179 TL
Polosmart Akıllı Bileklik: 249 TL
3 Kapaklı Metal Ayakkabı Dolabı: 1.199 TL
Kiwi IPL Lazer Epilasyon Cihazı: 2.099 TL
RKS RSIII PRO X Katlanabilir Elektrikli Bisiklet: 18.999 TL
Relax Çelik Termos: 349 TL
Mutfak ve Yemek Gereçleri
Berlin Düdüklü Tencere Seti: 799 TL
Benante Kahvaltı Seti: 399 TL
Naturalove Bambu Sunum Ürünleri: 139 TL
Naturalove Bambu Çerçeveli Cam Kesme Tahtası: 159 TL
LAV Dekorlu Meşrubat Bardağı 3'lü: 69 TL
Glass in love Borosilikat Bombeli Bardak: 69 TL
Glass in love Cam Çerezlik Set: 159 TL
Glass in love Renkli Gravürlü Sürahi 1800 ml: 279 TL
Pasta / Kek Saklama ve Taşıma Kabı: 79 TL
Kepçe / Kaşık Altlığı: 12,50 TL
Okyanus Dikdörtgen Saklama Kabı 4,5 Litre: 47,50 TL
Okyanus Dikdörtgen Saklama Kabı 3 Litre: 37,50 TL
Çok Amaçlı Organizer Sepet: 49,50 TL
Kulplu Badya Seti 3'lü: 47,50 TL
Temizlik Seti: 129 TL
Banyo Seti 5'li: 229 TL
Fonksiyonel Askı Çeşitleri: 22 TL
Poşet Klipsi: 21,50 TL
Ev Tekstili Ürünleri
Molinella Çift Kişilik Nevresim Takımı: 729 TL
Çift Kişilik Battaniye: 219 TL
Tek Kişilik Battaniye: 179 TL
Viskonlu Çift Kişilik Yatak Örtüsü Seti: 379 TL
Molinella Çift Kişilik Kırinkıl Yorgan: 559 TL
Molinella Kırinkıl Yastık Kılıfı: 95 TL
Çift Kişilik Skoç Battaniye: 279 TL
Tek Kişilik Skoç Battaniye: 249 TL
Casilda Home Lux Kapitone Yastık: 159 TL
Molinella Yastık Kılıfı 2'li: 59 TL
Lux Post Halı: 275 TL
Çift Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi: 195 TL
Tek Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi: 149 TL
Molinella Çift Kişilik Lastikli Çarşaf: 159 TL
Molinella Tek Kişilik Lastikli Çarşaf: 109 TL
Tül Perde: 89 TL
Kapitoneli Tüylü Banyo Papaspas Seti 2'li: 265 TL
Masa Örtüsü: 89 TL
El Havlusu: 24,50 TL
Yüz Havlusu: 54,50 TL
Ören Bayan yumak Çeşitleri 3'lü: 57,50 TL
Ören Bayan yumak Çeşitleri 4'lü: 67,50 TL
Bolu BİM Mağazalarında 15 Mart 2024 itibarıyla raflarında yer alacak ürünlerle evinizin ihtiyacı olan her şeyi uygun fiyatlarla sunuyor. Baharın tazeliğini evinize taşıyacak bu indirimleri kaçırmayın!
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.