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Bolu BİM'ler de Ramazan’ın ilk alışveriş festivali

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BİM Bolu Marketlerinde Bahar Alışveriş Festivali Başlıyor: 15 Mart'ta Ev ve Teknoloji Ürünlerinde Büyük İndirim!

Bolu BİM'ler de Ramazan’ın ilk alışveriş festivali mask
Bolu BİM'ler de Ramazan’ın ilk alışveriş festivali
Bolu BİM'ler de Ramazan’ın ilk alışveriş festivali
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15 Mart 2024'ten itibaren Bolu BİM mağazalarında geçerli olacak aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Çift kişilik nevresim takımları, teknolojik aletler, mutfak gereçleri ve daha fazlasında büyük indirimler sizi bekliyor. Bahar alışverişinizi BİM'de yapın, fırsatları kaçırmayın

Bolu BİM'ler de Ramazan’ın ilk alışveriş festivali

15 Mart 2024'ten itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğu, evinizin her köşesi için cazip indirimler sunuyor. Çift kişilik nevresim takımlarından, yatak örtüsü setlerine, teknolojik aletlerden mutfak gereçlerine kadar geniş bir ürün yelpazesiyle bahar alışverişinizi renklendirin.

Teknoloji ve Elektronik Ürünler

Bolu BİM'ler de Ramazan’ın ilk alışveriş festivali

Dijitsu 50" UHD Google Tv: 10.999 TL

Senna 43" Frameless Full HD Google Tv: 6.899 TL

HP Victus i5 Gaming Laptop: 27.999 TL

HP Tank Yazıcı: 5.799 TL

Arnica Köpüklü Otomatik Türk Kahve Makinesi: 999 TL

Arnica Blender Seti: 1.199 TL

Kumtel Dijital Yağsız Airfryer: 2.099 TL

Air Fryer Cam Yağ Spreyi 200 ml: 79 TL

Kumtel Inox Tost Makinesi: 1.499 TL

Kumtel Davlumbaz: 899 TL

Kumtel Vakum Makinesi: 899 TL

Ev ve Mutfak Gereçleri

Fakir 4'ü 1 Arada Çeyiz Paketi: 3.999 TL

Arnica Elektrikli Süpürge: 2.699 TL

VIVO V16 Cep Telefonu: 4.499 TL

Heifer Şarjlı Süpürge: 3.999 TL

Polosmart Duvar Şarj: 179 TL

Polosmart Akıllı Bileklik: 249 TL

3 Kapaklı Metal Ayakkabı Dolabı: 1.199 TL

Kiwi IPL Lazer Epilasyon Cihazı: 2.099 TL

RKS RSIII PRO X Katlanabilir Elektrikli Bisiklet: 18.999 TL

Relax Çelik Termos: 349 TL

Mutfak ve Yemek Gereçleri

Berlin Düdüklü Tencere Seti: 799 TL

Benante Kahvaltı Seti: 399 TL

Naturalove Bambu Sunum Ürünleri: 139 TL

Naturalove Bambu Çerçeveli Cam Kesme Tahtası: 159 TL

LAV Dekorlu Meşrubat Bardağı 3'lü: 69 TL

Glass in love Borosilikat Bombeli Bardak: 69 TL

Glass in love Cam Çerezlik Set: 159 TL

Glass in love Renkli Gravürlü Sürahi 1800 ml: 279 TL

Pasta / Kek Saklama ve Taşıma Kabı: 79 TL

Kepçe / Kaşık Altlığı: 12,50 TL

Okyanus Dikdörtgen Saklama Kabı 4,5 Litre: 47,50 TL

Okyanus Dikdörtgen Saklama Kabı 3 Litre: 37,50 TL

Çok Amaçlı Organizer Sepet: 49,50 TL

Kulplu Badya Seti 3'lü: 47,50 TL

Temizlik Seti: 129 TL

Banyo Seti 5'li: 229 TL

Fonksiyonel Askı Çeşitleri: 22 TL

Poşet Klipsi: 21,50 TL

Ev Tekstili Ürünleri

Molinella Çift Kişilik Nevresim Takımı: 729 TL

Çift Kişilik Battaniye: 219 TL

Tek Kişilik Battaniye: 179 TL

Viskonlu Çift Kişilik Yatak Örtüsü Seti: 379 TL

Molinella Çift Kişilik Kırinkıl Yorgan: 559 TL

Molinella Kırinkıl Yastık Kılıfı: 95 TL

Çift Kişilik Skoç Battaniye: 279 TL

Tek Kişilik Skoç Battaniye: 249 TL

Casilda Home Lux Kapitone Yastık: 159 TL

Molinella Yastık Kılıfı 2'li: 59 TL

Lux Post Halı: 275 TL

Çift Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi: 195 TL

Tek Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi: 149 TL

Molinella Çift Kişilik Lastikli Çarşaf: 159 TL

Molinella Tek Kişilik Lastikli Çarşaf: 109 TL

Tül Perde: 89 TL

Kapitoneli Tüylü Banyo Papaspas Seti 2'li: 265 TL

Masa Örtüsü: 89 TL

El Havlusu: 24,50 TL

Yüz Havlusu: 54,50 TL

Ören Bayan yumak Çeşitleri 3'lü: 57,50 TL

Ören Bayan yumak Çeşitleri 4'lü: 67,50 TL

Bolu BİM Mağazalarında 15 Mart 2024 itibarıyla raflarında yer alacak ürünlerle evinizin ihtiyacı olan her şeyi uygun fiyatlarla sunuyor. Baharın tazeliğini evinize taşıyacak bu indirimleri kaçırmayın!

# Türk

11 Mar 2024 - 09:42 - Güncel

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