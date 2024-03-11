11 Mar 2024 - 11:00- Sağlık G:

Sahurda ne yemeli? Tok tutan besinler hangileri? Et, Süt, Yumurta ve peynir tok tutar mı?

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Diyetisyen Cemre Balkan, sahurda tok tutan ve susatmayan yumurta, süt, süt ürünleri, sebze, meyve, tahıllı ekmek ve yağlı tohumları bulunan besinlerinin tüketilmesinin doğru olduğunu söyledi.

Sahurda ne yemeli? Tok tutan besinler hangileri? Et, Süt, Yumurta ve peynir tok tutar mı? mask
Sahurda ne yemeli? Tok tutan besinler hangileri? Et, Süt, Yumurta ve peynir tok tutar mı?
Sahurda ne yemeli? Tok tutan besinler hangileri? Et, Süt, Yumurta ve peynir tok tutar mı?
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11 ayın sultanı Ramazan’a kısa bir süre kala diyetisyen Cemre Balkan, uzun süre tok tutacak ve susatmayacak yiyecekler hakkında bilgi verdi. Sahurda tüketilmesi gereken besinlerden, iftarda mideye girecek yiyeceklere kadar püf noktalara değinen Cemre Balkan, doğru bilinen yanlışlar hakkında da uyarılarda bulundu.

Tok tutan ve susatmayacak besinler tercih edin

Sahurda ne yemeli? Tok tutan besinler hangileri? Et, Süt, Yumurta ve peynir tok tutar mı?

Sahurda yenecek besinlerin önemine değinen Cemre Balkan, “Normal zamanda olduğu gibi oruç tutarken de yeterli ve dengeli beslenmek altın kural. Yemeklerin seçiminde çok yağlı, çok tuzlu ve aşırı tatlı besinlerden kaçınmak gereklidir. Bunların yerine hazmı kolay, mide-barsak sisteminde uzun süre kalabilen sebze, meyve ve tam tahıl ürünler tercih edilmelidir. Sahur öğününüzü mutlaka yapın. Sahurda tok tutan ve susatmayacak besinler tercihiniz olsun. Yumurta, süt ve süt ürünleri, sebze meyve, tahıllı ekmek ve yağlı tohumları tercih edebilirsiniz” dedi.

Ramazan'da fazla çay-kahve tüketiminden uzak durun

Sahurda ne yemeli? Tok tutan besinler hangileri? Et, Süt, Yumurta ve peynir tok tutar mı?

Beslenmenin yanı sıra sindirimi kolaylaştıracak aktiviteler hakkında da bilgi veren Balkan, “İftara çorba ile başlamak sindirim sistemini rahatlatacaktır. Tek seferde büyük porsiyonlar yerine, iftardan sonra aralıklı ve küçük porsiyonlar şeklinde beslenin. İftar ve sahur arasında sık sık su için. Günde 2-2,5 litre yeterli olacaktır. Süt, ayran, sade soda, taze sıkılmış meyve-sebze suları, ıhlamur ve kuşburnu gibi bitki çaylar da sıvı ihtiyacınızı karşılamaya destek olur. Çay-kahve ise diüretik (idrar atım oranının hızlanması) olduğundan dolayı vücuttan sıvı boşaltımına sebebiyet verir ve vücudunuz susuz kalabilir. Ramazan döneminde fazla çay-kahve tüketiminden uzak durun. Tatlı ihtiyacınızı öncelikle meyveler ile karşılamaya çalışın. Çok sık olmamakla birlikte aşırı şerbetli, yağlı tatlılar yerine; sütlaç, güllaç gibi sütlü tatlılar ya da dondurma tercih edebilirsiniz. İftardan 1-2 saat sonra kısa mesafeli yürüyüşler yapmak sindirime yardımcı olacaktır” diye konuştu.

Hangi besinler tok tutar?

Sahurda ne yemeli? Tok tutan besinler hangileri? Et, Süt, Yumurta ve peynir tok tutar mı?

Proteinler ayrıca tokluk hissi yaratan hormonların salınımı arttırdıklarından, protein içeriği yüksek gıdaların tüketilmesi uzun süre tokluk sağlar. Bu sebeple doygunluk indeksinde balık, biftek eti veya baklagiller gibi protein içeriği yüksek gıdalar daha üst sıralarda yer alır.

Yumurta: Puanı yüzde 150 olan yumurta; bol miktarda protein, vitamin ve mineral içerir. Tok tuttuğu kadar oldukça besleyici bir gıda olan yumurtaların düzenli tüketilmesi oldukça faydalıdır.

Yulaf: Yulaf, yüksek lif içeriği ve su tutma özelliği sayesinde oldukça doyurucudur. Az kalori içermesine rağmen tok tutma özelliğine sahiptir.

Sahurda ne yemeli? Tok tutan besinler hangileri? Et, Süt, Yumurta ve peynir tok tutar mı?

Balık: Balık eti, protein içermesinin yanında, omega-3 ve omega-6 yağ asitleri ile mineral yönünden zengindir. Protein yönünden zengin besinler arasında doygunluk indeksinde en üst sıradadır.

Çorba: Sıvı özellikteki besinlerin mideden çıkışı daha yavaştır. Bu besinler daha uzun süreli tokluk hissi verir.

Kırmızı et: Balık gibi kırmızı et de yüksek protein içeriği sayesinde toklukta etkilidir. Protein yönünden zengin besinler arasında, balık etinden sonra en çok tok tutan besindir.

Yoğurt: Yoğurt; süt proteinleri, kalsiyum içeriği ve probiyotik özelliği sayesinde hem sağlıklı hem de uzun süre tok tutan bir besindir.

Sebzeler: Yüksek hacimli ve düşük kalorili olan brokoli, pırasa, havuç veya karnabahar gibi farklı türlerdeki sebzeler tokluk hissine katkıda bulunur.

Peynir: Özellikle yağ ve karbonhidrat oranı düşük olan peynirler protein yönünden zengindir ve uzun süre tokluk hissi verir.

Baklagiller: Bezelye, fasulye, barbunya veya nohut gibi protein ve lif yönünden zengin baklagiller, uzun süreli tokluk hissi sağlayan besinler arasındadır.

Sahurda ne yemeli? Tok tutan besinler hangileri? Et, Süt, Yumurta ve peynir tok tutar mı?

Tam tahıllar: Tam buğday, Çavdar gibi tam tahıllar içeriklerindeki yüksek lif sayesinde beyaz unla kıyaslandığında tok tutucu özellikleri çok daha fazladır.

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11 Mar 2024 - 11:00 - Sağlık

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