BESOB’dan esnaf ve vatandaşa Ramazan'da 'tarife' uyarısı

11 ayın sultanı Ramazan, 11 Mart Pazartesi günü bugün başladı. Ramazan'da gıdaya talep artarken, bazı kötü niyetli esnaf ise bu durumu fırsatçılığa çevirebiliyor. BESOB Başkanı Gayret, fırsatçılığın önüne geçilmesi ve keyfi zamların etkisiz kılınması için vatandaşların fiyat tarifelerini kontrol etmesi, esnafın da fiyat tarifelerini dükkanlarına asması gerektiğini ifade etti.

Fırsatçılık haram ve günahtır

'Ahilik' kültüründe fırsatçılığa yer olmadığına dikkat çeken Başkan Gayret, “Biz esnaf olarak Ahi Evran’dan gelmeyiz. ‘Ben Ahiyim’ diyene fırsatçılık yapmak yakışmaz. Bolu’da da esnafımızın fırsatçılık yapacağını zannetmiyorum ama yapan birkaç kişi çıkabilir. Fırsatçılık haram ve günahtır, esnafa da yakışmaz. Biz de vatandaşlarımızın duyarlı olmasını ve alışveriş yaptığı yerlere dikkat etmesini istiyoruz” dedi.

Her esnafın fiyat tarifesini asmasını istedi

Fiyat tarifesinin dükkanlarda asılı bulunmasının önemli olduğuna değinen Gayret, “Fiyat oynamalarına karşı tüm esnafın fiyat tarifesini kullanmasını istiyoruz. Tarife alıp, dükkanlarına asmalarını istiyoruz. Bu zamana kadar tarifeler konusunda esnek davranılıyordu. Enflasyon ve zamlar yoktu ve tarife gündeme gelmiyordu” şeklinde konuştu.

Tüm esnaf tarife konusunda hassas olmalı

Başkan gayret, “Şu ortamda ise fiyatlar birbirini tutmuyor. O nedenle tüm esnafın tarife kullanmasını istiyoruz. Vatandaşımızı korumamız lazım. Esnafın da mağdur olup, töhmet altında kalmasını istemiyoruz. Lokantaların, kuruyemişçilerin, aktarların ve tüm birimlerin bağlı oldukları esnaf odalarından tarifelerini alıp dükkanlarına asmalarını istiyoruz. Devletimizin bunun üzerine daha çok gideceğini bilsinler. Kanuna göre de bunların her dükkanda asılı olması gerekiyor” diye konuştu.

Başkan Gayret ayrıca fiyatlar ve ürünler hakkında şüpheye düşen vatandaşların 7 gün 24 saat BESOB’a ya da Ticaret İl Müdürlüğüne gerekli şikayetleri yapabileceklerini sözlerine ekledi.