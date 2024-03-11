Ramazan ayının ilk pideleri tezgahta yerini aldı

Fırıncılar ilk Ramazan pidelerini çıkarırken, sade pide 15 TL, yumurtalı pide ise 20 TL’den satılmaya başlandı. Fırıncılar Ramazan boyunca vatandaşların yoğun ilgisini beklerken, pide ile birlikte birçok ekmek türü de çıkarılıyor.
Ekmek fırını tezgahtarı Cengiz Yıldırım, Ramazan'ın ilk pidelerini çıkardıklarını belirtti. Yıldırım, “Bu gece ilk sahurla birlikte Ramazan ayı başlıyor. Biz de ilk Ramazan pidelerimizi çıkardık. Sade pideyi 15 TL, yumurtalı pideyi ise 20 TL’den satıyoruz. Geçen yıl vatandaşların yoğun bir ilgisi vardı. Bu yıl ilgi bekliyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.