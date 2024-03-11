Cumartesi gecesi huzurla yatan Gerede ve Ankaralılar pazar sabahına beyaz esaret ile uyandı

Gerede gece sıcaklık -3 dereceye kadar düştü

İlimizin en yüksek rakamlı yerleşim merkezi olan Gerede İlçesinde gece sıcaklıkları hafta sonu -3 dereceye kadar düştü. Cumartesi gecesi hafif şiddette kar yağışı görülen ilçenin yüksek kesimleri beyaza bürünürken, yer yer 5 santimetreye ulaşan kar kalınlığı seyirlik görüntüler oluşturdu. Bölgede kurak, geçen yaz mevsiminin ardından mart ayının içerisinde de olsa kar yağışı olması sevinçle karşılandı.

Ankara’nın yüksek kesimlerinde kar ve sis

Ankara’da önceki gün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ve sis, şehrin yüksek kesimlerinde gece boyu etkili oldu. Ankara’da akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Şehrin yüksek kesimlerinde gece boyu etkili olan kar yağışı, cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Kar yağışı ile birlikte sis de etkili olurken, bazı yerlerde görüş mesafesi 50 metrenin altına düştü. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri gece boyu yolların kapanmaması için çalışmalar yaptı. Kar yağışı sabahın ilk ışıklarında durdu. Meteorolojiden alınan bilgiye göre kar yağışının gün içerisinde zaman zaman etkili olması bekleniyor.

Nallıhan’nın yüksek kesimleri karla kaplandı

Ankara'nın ilimize sınır ilçesi Nallıhan bölgede en çok yağış alan yer olarak göze çarptı. Nallıhan ilçesinin yüksek kesimlerinde 10 santimetreye ulaşan kar kalınlığı ‘Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır’ yorumunu yaptırdı. Nallıhan’ın yüksek kesimlerinde gece hava sıcaklığı ise -3 dereceleri gördü.