İnsansız hava aracı ile denetlediler 58 bin lira ceza kestiler

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı İnsansız Hava Aracı (İHA) Büro ekipleri Hal kavşağı mevkiinde dron destekli trafik denetimi yaptı. Uygulamada kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edilen 8 araç sürücüsüne toplam 58 bin 568 TL cezai işlem uygulandı.
Araçların kırmızı ışık ihlal anları ise dron kamerası ile an ve an kaydedildi. Kentin farklı noktalarında benzer uygulamaların devam edeceği öğrenildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.