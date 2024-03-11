Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yatırım hamlesi: Bilardo salonu için demirbaş malzeme alımı

Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sporun çeşitli dallarında yatırımlarına devam ediyor. Yeni bir adım olarak, Bolu'da bilardo sporunun gelişimine katkıda bulunacak önemli bir hamle yapıyor. Kurum, Bilardo Salonu için gerekli olan demirbaş spor malzemelerini tedarik etmek üzere bir ihale düzenleyeceğini duyurdu. Bu ihale, 4 kalem spor malzemesinin satın alınmasını kapsayacak ve Bolu'daki spor altyapısının güçlenmesine önemli bir katkı sağlayacak.

Önemli tarih: 13 Mart 2024

İhale, 13 Mart 2024 Çarşamba günü saat 11.00'de, Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün Karamanlı Mahallesi'nde bulunan Konuralp Caddesi'ndeki adresinde gerçekleşecek. İhaleye katılmak isteyen firmaların bu tarihe dikkat etmeleri gerekiyor.

Teslimat ve kurulum ayrıntıları

İhale şartnamesine göre, sözleşme imzalandıktan sonra tedarik edilecek malzemelerin ilgili birime kurulumu ve montajı yapılarak, tam ve eksiksiz bir şekilde teslim edilmesi gerekiyor. Bu süreç, 45 gün içinde tamamlanacak ve teslimatın ardından bir teslim tutanağı düzenlenecek. Teslim tutanağı, idareye teslim edilerek sürecin tamamlandığı resmi olarak kayıt altına alınacak.

İhaleye nereden ulaşılır?

İhale ile ilgili ayrıntılı bilgiler, www.ilan.gov.tr adresinde yayımlanacak. İlgili tüm firmalar ve yatırımcılar, ihale dokümanlarına, şartnameye ve diğer önemli bilgilere bu adres üzerinden ulaşabilirler. Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, bu ihale ile Bolu'da sporun ve sporcuların desteklenmesine yönelik çalışmalarına bir yenisini daha ekliyor.

Bu önemli adım, Bolu'daki bilardo sporunun gelişimine katkı sağlayacak ve genç sporculara daha kaliteli imkanlar sunacak. İhaleye katılmak isteyen firmaların ve ilgilenen tüm tarafların belirtilen tarih ve adreste hazır bulunmaları bekleniyor.