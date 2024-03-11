Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanından acı Bolu itirafı

Bakan Özhaseki’den enteresan açıklamalar
Havasından geçilemeyen ama kentsel dönüşüm yapamayan, her gün medyada ahkam kesip Cumhurbaşkanı gibi gözüküp tembel tembel gezip kentsel dönüşümü duyunca ortadan kaybolan belediye başkanları olduğunu dile getiren Bakan Özhaseki, “Cennet gibi bir vatana sahibiz. Bu toprakların birçok güzelliği olduğu gibi iki konuda da eksisi var. Birisi fitnesi eksik olmaz, diğeri de deprem bölgesi olmasıdır. Şu anda hareketli 50’e yakın fay hattı var” dedi.
Bolu için çarpıcı açıklama yürekleri hoplattı
Bakan Özhaseki, “yurt genelindeki hareketli 50’e yakın fay hattının en önemlisi Kuzey Anadolu Fay Hattı’dır. Van civarında başlıyor, 80 senelik süre içerisinde Niksar-Tosya-Bolu-Abant-Gölcük’e kadar gelmiş. Şimdi Adalar seğmeninde bekliyor. Allah korusun bu kırılırsa ki tarihi geçmiş kırılacağını söylüyor. Ne zaman kırılacağını hiçbirimizi bilemeyiz ama hepimiz çok acı çekeriz” ifadelerini kullandı.
Kuzey Anadolu Fay hattı nerede?
Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF), Türkiye'nin kuzeyinden geçen ve yaklaşık 1.500 kilometre uzunluğunda olan bir fay hattıdır. Kuzey Anadolu Bölgesi'nin tamamının yanı sıra, Marmara Bölgesi'nin kuzeyi, Karadeniz Bölgesi'nin batısı ve Ege Bölgesi'nin kuzeydoğusunda yer almaktadır.
KAF hangi şehirlerden geçer?
KAF, Kuzey Anadolu Dağları'nın oluşumundan sorumlu olan fay hattıdır. Fay hattının geçtiği bölgelerde sık sık depremler meydana gelir. KAF'ın geçtiği iller şunlardır:
Edirne
Kırklareli
Tekirdağ
İstanbul
Kocaeli
Sakarya
Bolu
Düzce
Zonguldak
Bartın
Karabük
Kastamonu
Sinop
Samsun
Ordu
Giresun
Artvin
Rize
Trabzon
Gümüşhane
Bayburt
Erzurum
Erzincan
Sivas
Tokat
Amasya
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.