Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanından acı Bolu itirafı

Bakan Özhaseki’den enteresan açıklamalar

Havasından geçilemeyen ama kentsel dönüşüm yapamayan, her gün medyada ahkam kesip Cumhurbaşkanı gibi gözüküp tembel tembel gezip kentsel dönüşümü duyunca ortadan kaybolan belediye başkanları olduğunu dile getiren Bakan Özhaseki, “Cennet gibi bir vatana sahibiz. Bu toprakların birçok güzelliği olduğu gibi iki konuda da eksisi var. Birisi fitnesi eksik olmaz, diğeri de deprem bölgesi olmasıdır. Şu anda hareketli 50’e yakın fay hattı var” dedi.

Bolu için çarpıcı açıklama yürekleri hoplattı

Bakan Özhaseki, “yurt genelindeki hareketli 50’e yakın fay hattının en önemlisi Kuzey Anadolu Fay Hattı’dır. Van civarında başlıyor, 80 senelik süre içerisinde Niksar-Tosya-Bolu-Abant-Gölcük’e kadar gelmiş. Şimdi Adalar seğmeninde bekliyor. Allah korusun bu kırılırsa ki tarihi geçmiş kırılacağını söylüyor. Ne zaman kırılacağını hiçbirimizi bilemeyiz ama hepimiz çok acı çekeriz” ifadelerini kullandı.

Kuzey Anadolu Fay hattı nerede?

Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF), Türkiye'nin kuzeyinden geçen ve yaklaşık 1.500 kilometre uzunluğunda olan bir fay hattıdır. Kuzey Anadolu Bölgesi'nin tamamının yanı sıra, Marmara Bölgesi'nin kuzeyi, Karadeniz Bölgesi'nin batısı ve Ege Bölgesi'nin kuzeydoğusunda yer almaktadır.

KAF hangi şehirlerden geçer?

KAF, Kuzey Anadolu Dağları'nın oluşumundan sorumlu olan fay hattıdır. Fay hattının geçtiği bölgelerde sık sık depremler meydana gelir. KAF'ın geçtiği iller şunlardır:

Edirne

Kırklareli

Tekirdağ

İstanbul

Kocaeli

Sakarya

Bolu

Düzce

Zonguldak

Bartın

Karabük

Kastamonu

Sinop

Samsun

Ordu

Giresun

Artvin

Rize

Trabzon

Gümüşhane

Bayburt

Erzurum

Erzincan

Sivas

Tokat

Amasya