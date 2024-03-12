Kırmızı ve beyaz et fiyatlarındaki artış, vatandaşları balığa yönlendiriyor

Ülke genelinde balık sezonunun sonuna yaklaşılmasına karşın, balıkçılar satışlardan memnun kaldıklarını belirtiyor. Hava sıcaklıklarının artmasına rağmen, tezgahtaki çeşitliliğin azalmaması ve balığa olan rağbetin devam etmesi dikkat çekiyor.

Balık Tezgahlarındaki Yoğunluk Artıyor

Özellikle hamsi, istavrit, çupra ve levrek gibi balık türlerine olan talep, balık tezgahlarında yoğunluğa neden oluyor. Esnaf, sezon sonu olmasına rağmen vatandaşların balığa olan ilgisinin arttığını ifade ediyor. Kırmızı ve beyaz et fiyatlarının yükselmesi, vatandaşları uygun fiyatlı ve sağlıklı bir protein kaynağı olan balığa yönlendiriyor.

Balık Fiyatları Cazip Seviyelerde

Esnaf Uğur İncirli, av sezonunun sonuna gelinmesine rağmen tezgahlarda balık bolluğu yaşandığını ve kırmızı ile beyaz et fiyatlarının artışından dolayı vatandaşların balık çeşitlerine yöneldiğini dile getiriyor. Kentte hamsinin kilosu 100 TL, çupra ve levrek ise 250 TL'den satışa sunuluyor, bu fiyatlar vatandaşlar için cazip bir alternatif sunuyor.

Balık Sezonu ve Vatandaşların İlgisi

1 Eylül'de başlayan balık sezonunun sonlarına doğru gelinmesine rağmen, denizden çıkan balık çeşitlerindeki azalmaya rağmen vatandaşların balığa yönelimi devam ediyor. İncirli, "Kırmızı ve beyaz etin yükselmesine inat, sezonun ortasıymış gibi vatandaşlarımız yesin diyerek aynı fiyatlarla devam ediyoruz," diyor. Kentte en çok satılan balık çeşitleri arasında hamsi, istavrit, çupra, somon, levrek ve alabalık bulunuyor.

Bu durum, kırmızı ve beyaz et fiyatlarındaki artışın, vatandaşların beslenme alışkanlıklarını nasıl etkilediğinin bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Balık, hem sağlıklı hem de ekonomik bir alternatif olarak ön plana çıkarken, balıkçılar da sezon sonuna rağmen satışlardan memnun kalıyor.