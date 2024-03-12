Aynı hat üzerinde deprem korkusu! Batı Karadeniz fay hattını tetikler mi?

Karadeniz'de geceyi sarsan deprem
Samsun Merkezli 4.0 Büyüklüğündeki Sarsıntı, Bolu ve çevre illerde endişeye neden oldu. Karadeniz fay hattındaki Samsun'da yaşanan 4.0 büyüklüğündeki deprem, Bolu başta olmak üzere çevre illerde paniğe neden oldu. Gece 03.10'da meydana gelen sarsıntının detayları, AFAD verileri ve güvenlik kamerası görüntüleri ile haberimizde.
Karadeniz'de korkutan deprem
Karadeniz fay hattı, Batı Karadeniz Bölgesi'ni de tehdit eden önemli bir doğal afet unsuru olarak bilinir. Bu kez Samsun, gece saat 03.10'da 4.0 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Deprem, bölge halkı arasında endişeye sebep oldu.
Depremin merkez üssü samsun
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem Samsun'un Atakum ilçesinde, yerin 18.27 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Bu sarsıntı, Karadeniz kıyı şeridini takip eden fay hattı üzerindeki son aktivite olarak kayıtlara geçti.
Bolu ve çevre illerde endişe
Samsun merkezli deprem, sadece yakın çevrede değil, aynı zamanda Bolu ve çevre illerde de hissedildi. Gece saatlerinde meydana gelen bu sarsıntı, bölgede yaşayan vatandaşlar arasında endişe ve korkuya neden oldu.
Güvenlik kamerasında deprem anı
Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, deprem anında ışıkların beşik gibi sallandığı ve ağaçlardaki kuşların panikle uçuştuğu net bir şekilde görülüyor. Bu görüntüler, depremin şiddetini ve etkisini gözler önüne seriyor.
Karadeniz fay hattı ve risk analizi
Artvin Hopa'dan Bartın'a kadar uzanan Karadeniz fay hattı, bölgede yaşayan milyonlarca insan için potansiyel bir tehdit oluşturuyor. Bu son deprem, fay hattı üzerindeki aktivitenin ve olası büyük bir depremin risklerini bir kez daha gündeme getiriyor.
Deprem, bölge halkını ve yetkilileri, afetlere karşı daha hazırlıklı olma konusunda uyarıyor. Binaların deprem yönetmeliklerine uygun olarak inşa edilmesi, acil durum eğitimlerinin artırılması ve afet bilincinin geliştirilmesi, bu tür doğal afetler karşısında alınabilecek önlemler arasında yer alıyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.