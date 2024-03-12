Ramazan’ın ilk gününde Bolu Pazarı’nda fiyatlar nasıl?

Her hafta canlı yayında Bolu Pazarında yapmış olduğumuz yayınlara bugünde devam ettik. Geçtiğimiz haftalara göre, havalarında ısınmasıyla fiyatlarda bir değişim olmadığı gözlemlendi. Vatandaşın yoğun rağbet gösterdiği Pazar yerinde fiyatlar, vatandaşın canını sıkmaya devam ediyor. İşte fiyatların son durumu!

Hamsi düşüşe geçti!

Son iki aydan bu yana 150 TL’den satılan hamsi, bu hafta düşüşe geçti. 120 TL’lik fiyatıyla tezgahlardaki yerini alan hamsi, vatandaşı da bir nebze olsun mutlu etti. Peki, bu haftaki balık fiyatları nasıl? Hamsi 120 TL, istavrit 100 TL, uskumru 120 TL, mezgit 150 TL, çupra levrek 280 TL, sardalya 70 TL’den satıldı.

Meyve ve sebze fiyatları ne durumda?

Meyve: Portakal 20 TL, elma 35 TL, muz 60 TL, çilek 100 TL, çağla 150 TL, mandalina 35 TL, armut 60 TL, ayva 60 TL, kivi 70 TL, nar 60 TL, greyfurt 40 TL’den bu hafta tezgahlarda satıldı.



Sebze: Domates 40 TL, salatalık 30 TL, sivri biber 100 TL, çarli biber 60 TL, dolma biber 80 TL, patlıcan 50 TL, kabak 25 TL, kıvırcık 25 TL, ıspanak 30 TL, limon 25 TL, havuç 20 TL, turp 20 TL, karnabahar 50 TL, brokoli 40 TL, roka 12,5 TL, yeşil soğan 25 TL’den satıldı.

Vatandaş fiyatlara ne diyor?

Havaların ısınmasıyla vatandaş, acaba ürünlerde ucuzlar mı? Soruları karşılığını bulamadı. Fiyatların hala pahalı olduğunu söyleyen vatandaşlar, “çok zamlı her şey, geçen hafta 20 liraya aldığım şey bu hafta 30 TL oluyor. Ne olacak bu şekilde? Bizde şaştık kaldık” dedi.

Önümüzdeki hafta Bolu Pazarı nasıl olacak?

Bu haftaki Pazar fiyatlarını Bolu Gündem Gazetesi olarak sizlerle paylaştık. Önümüzdeki haftalarda fiyatların son durumunu ve vatandaş düşüncelerini yine ilk olarak sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.