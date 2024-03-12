- Güncel

Kaç saat oruç tutacağız? En uzun oruç tutulan yer neresi?

ABONE OL Google News Sayfamız

2024 Ramazan’da kaç saat oruç tutulacak? Bolu’da kaç saat oruç tutulacak? 2024 oruç saatleri, 2024 en uzun oruç tutulan yer neresi? 2024 ramazan ayı oruç saatleri ve Bolu’da kaç saat oruç tutulacağı haberimizde…

Kaç saat oruç tutacağız? En uzun oruç tutulan yer neresi? mask
Kaç saat oruç tutacağız? En uzun oruç tutulan yer neresi?
Kaç saat oruç tutacağız? En uzun oruç tutulan yer neresi?
+6
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Bolu'da Ramazan 2024 boyunca oruç sürelerinin nasıl değişeceğini keşfedin. İlk günden son güne, dünya genelindeki farklarla birlikte Bolu'nun oruç süreleri üzerine detay, haberimizde…

Bolu'da Ramazan ayının başlangıcı ve oruç süreleri

Kaç saat oruç tutacağız? En uzun oruç tutulan yer neresi?

Ramazan 2024, Bolu'da ve dünya genelindeki Müslümanlar için 11 Mart Pazartesi günü başladı.Bu özel dönem, gece ile gündüzün eşitlendiği 20 Mart bahar ekinoksuna yakın bir zamanda gerçekleşecek, bu da oruç sürelerinin coğrafi konuma göre önemli ölçüde değişkenlik gösterdiği anlamına geliyor. Bolu'da, oruç süreleri, Ramazan'ın ilk gününden son gününe kadar, dünya genelindeki diğer yerlere kıyasla, özellikle uzun olacak.

Dünya genelinde oruç süreleri

Kaç saat oruç tutacağız? En uzun oruç tutulan yer neresi?

Dünya genelinde oruç süreleri, ekvatora olan yakınlığa bağlı olarak değişiklik gösterirken, Bolu gibi daha kuzeyde yer alan şehirlerde gün ışığının daha uzun süreli olması nedeniyle oruç süreleri uzamaktadır. Ramazan'ın son gününde İzlanda'nın Reykjavik kentinde en uzun oruç süresi 16 saat 36 dakika olarak kaydedilirken, Bolu'da da Ramazan boyunca benzer uzunlukta oruç süreleri bekleniyor.

Türkiye ve Bolu'da ilk ve son gün oruç süreleri

Kaç saat oruç tutacağız? En uzun oruç tutulan yer neresi?

Türkiye genelinde oruç süreleri, ilk gün Iğdır'da 13 saat 21 dakika ile başlarken, Bolu'da bu süreler Ramazan'ın ilerleyen günlerinde önemli ölçüde artacak. Ramazan'ın ilk günü 16 saate yakın oruç tutulacakken, son günü olan 9 Nisan’da ise bu süre 19 saate yaklaşacak.Bu da Bolu'yu Türkiye'deki en uzun oruç sürelerinden birine sahip yapacak.

Ramazan Takvimi

Kaç saat oruç tutacağız? En uzun oruç tutulan yer neresi?

Dünya genelinde Müslüman ülkeler, hilal gözlemlerine dayanarak Ramazan'ın başlangıcını ilan ederken, Türkiye ve Bolu da dahil olmak üzere, hilalin dünya genelinde herhangi bir yerden görülmesini esas alan bir yaklaşımı benimsemiştir. Bu, Bolu'da Ramazan ayının başlangıcının, diğer Müslüman ülkelerle uyumlu bir şekilde belirlenmesini sağlar.

Oruç tutmanın önemi

Kaç saat oruç tutacağız? En uzun oruç tutulan yer neresi?

Bolu, Ramazan ayında, uzun oruç sürelerine rağmen, maneviyatın ve topluluk duygusunun güçlendiği bir dönemi temsil eder. Şehirdeki Müslüman topluluk, bu kutsal ayı, birlik, sabır ve dayanışma içinde geçirir. Bolu'da oruç tutmak, sadece fiziksel bir pratikten çok, ruhsal bir arınma ve toplumsal bir birliktelik anlamına gelir.

Bolu'da Ramazan sonrası bayram sevinci

Kaç saat oruç tutacağız? En uzun oruç tutulan yer neresi?

Ramazan ayının sona ermesi ve Şevval ayının başlamasıyla Bolu'da, Türkiye genelinde olduğu gibi, bayram sevinci yaşanır. Ramazan Bayramı, uzun oruç sürelerinin ardından gelen bir neşe ve şükran dönemidir. Bolu'da bayram, aile ziyaretleri, özel ibadetler ve toplumsal etkinliklerle kutlanır, böylece Ramazan'ın manevi atmosferi, bayramın coşkusuyla taçlandırılır.

# Türkiye, gelir

12 Mar 2024 - 12:00 - Güncel

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

*RW&#039;DEN; LÜKS YAPILI&amp;GENİŞ, 3 YILLIK BİNADA 3+1 SATILIK DAİRE*

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * AŞAĞI SOKU MAH.ARÇELİK YOLU ÜZERİNDE * SOSYAL BİLİMLER LİSESİ KARŞISI , ADLİYE YAKININDA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

ALTIN EMLAK'TAN TURİZM BÖLGESİNDE MÜSTAKİL EV FIRSATI

ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ ​MUDURNU TAŞKESTİ İLÇESİNDE BOLU MERKEZ 1 SAAT ABANT TABİAT PARKI 40 DK MESAFEDE  SAROT TERMAL PARK'A 10 DK ...

05301564817 ÖZGE VARLIK

KİRALIK 3+1 DAİRE ALTIN EMLAK'TAN

ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ CADDE ÜZERİNDE 3+1 EBEVEYN BANYOLU2 ADET BALKONLU(YAKIN ZAMANDA BİRİ KAPANACAKTIR)SIFIR DAİRE KİRALIKTIRİŞLETME A...

05301564817 ÖZGE VARLIK

DAĞKENT TOKİ 2+1 KİRALIK DAİRE ALTIN EMLAK&#039;TAN

ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ BOLU MERKEZE BAĞLI DAĞKENT MEVKİİNDE A.İ.B.Ü TIP FAKÜLTESİNE YAKIN KONUMDA BULUNAN DAĞKENT TOKİ 2. ETAP'TA GÜNEY-...

0(530) 156 48 17 ÖZGE VARLİK

Yatırımcıların Dikkatini Çekecek Fırsat!Geleceğe Yatırım Yapın!

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI YUKARISOKU DA FABRİKALARIN ARKASINDA ÖNÜNDE YOLU OLAN ŞUAN İÇİN TARIM ARAZİSİ OLAN 4400M2...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

YATIRIMLIK EN İŞLEK CADDE&#039;DE SATILIK DÜKKAN

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * BOLU'NUN GÖZDESİ ; PTT CADDESİNİN ARKA SOKAĞIN'DA * PTT , İZZET BAYSAL CADDESİ , BANKALAR, OKULLAR V...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN KİRALIK DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * BHAÇELİ EVLER MAHHALLESİN'DE * MERKEZİ KONUMDA *EN İŞLEK CADDEYE 5 DK. MESAFEDE * 3 ADET BALKON, MUT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Yolu Var. TURİZM Bölgesinde Yatırım Fırsatı. Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul'den Kındıra'da Kış turizminin önde gelen kayak merkezlerinden Kartalkaya yol...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL