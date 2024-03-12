Kaç saat oruç tutacağız? En uzun oruç tutulan yer neresi?

Bolu'da Ramazan 2024 boyunca oruç sürelerinin nasıl değişeceğini keşfedin. İlk günden son güne, dünya genelindeki farklarla birlikte Bolu'nun oruç süreleri üzerine detay, haberimizde…

Bolu'da Ramazan ayının başlangıcı ve oruç süreleri

Ramazan 2024, Bolu'da ve dünya genelindeki Müslümanlar için 11 Mart Pazartesi günü başladı.Bu özel dönem, gece ile gündüzün eşitlendiği 20 Mart bahar ekinoksuna yakın bir zamanda gerçekleşecek, bu da oruç sürelerinin coğrafi konuma göre önemli ölçüde değişkenlik gösterdiği anlamına geliyor. Bolu'da, oruç süreleri, Ramazan'ın ilk gününden son gününe kadar, dünya genelindeki diğer yerlere kıyasla, özellikle uzun olacak.

Dünya genelinde oruç süreleri

Dünya genelinde oruç süreleri, ekvatora olan yakınlığa bağlı olarak değişiklik gösterirken, Bolu gibi daha kuzeyde yer alan şehirlerde gün ışığının daha uzun süreli olması nedeniyle oruç süreleri uzamaktadır. Ramazan'ın son gününde İzlanda'nın Reykjavik kentinde en uzun oruç süresi 16 saat 36 dakika olarak kaydedilirken, Bolu'da da Ramazan boyunca benzer uzunlukta oruç süreleri bekleniyor.

Türkiye ve Bolu'da ilk ve son gün oruç süreleri

Türkiye genelinde oruç süreleri, ilk gün Iğdır'da 13 saat 21 dakika ile başlarken, Bolu'da bu süreler Ramazan'ın ilerleyen günlerinde önemli ölçüde artacak. Ramazan'ın ilk günü 16 saate yakın oruç tutulacakken, son günü olan 9 Nisan’da ise bu süre 19 saate yaklaşacak.Bu da Bolu'yu Türkiye'deki en uzun oruç sürelerinden birine sahip yapacak.

Ramazan Takvimi

Dünya genelinde Müslüman ülkeler, hilal gözlemlerine dayanarak Ramazan'ın başlangıcını ilan ederken, Türkiye ve Bolu da dahil olmak üzere, hilalin dünya genelinde herhangi bir yerden görülmesini esas alan bir yaklaşımı benimsemiştir. Bu, Bolu'da Ramazan ayının başlangıcının, diğer Müslüman ülkelerle uyumlu bir şekilde belirlenmesini sağlar.

Oruç tutmanın önemi

Bolu, Ramazan ayında, uzun oruç sürelerine rağmen, maneviyatın ve topluluk duygusunun güçlendiği bir dönemi temsil eder. Şehirdeki Müslüman topluluk, bu kutsal ayı, birlik, sabır ve dayanışma içinde geçirir. Bolu'da oruç tutmak, sadece fiziksel bir pratikten çok, ruhsal bir arınma ve toplumsal bir birliktelik anlamına gelir.

Bolu'da Ramazan sonrası bayram sevinci

Ramazan ayının sona ermesi ve Şevval ayının başlamasıyla Bolu'da, Türkiye genelinde olduğu gibi, bayram sevinci yaşanır. Ramazan Bayramı, uzun oruç sürelerinin ardından gelen bir neşe ve şükran dönemidir. Bolu'da bayram, aile ziyaretleri, özel ibadetler ve toplumsal etkinliklerle kutlanır, böylece Ramazan'ın manevi atmosferi, bayramın coşkusuyla taçlandırılır.