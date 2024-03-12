İdeal Başkan adayı… Emeklilere bakın ne söz verdi?

AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol’dan 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi emekliler ve kadınlar için ilaç gibi vaad geldi.

AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol, Bolu için 101 projeyi tanıttı. Bolu'nun geleceği için büyük vaatlerde bulunan Demirkol, sosyal destek ve mega projelerle dikkat çekti.

Demirkol'dan emeklilere bayram müjdesi

AK Parti'nin Bolu Belediye Başkan adayı Muhammed Emin Demirkol, dini bayramlarda ihtiyaç sahibi emeklilere 5'er bin lira maddi destek sağlayacaklarını taahhüt etti. Bu destekle, emeklilerin bayramlarını daha rahat ve huzurlu geçirmeleri hedefleniyor.

Kadınlara özel ilgi ve karanfil

Seçim ofisi ziyaretlerinde kadınlara karanfil dağıtan Demirkol, onların sorunlarını dinleyerek, kadınlara yönelik projelerin de altını çizdi. Bu jestle, kadınların toplumdaki önemine ve değerine vurgu yapıldı.

101 proje ile Bolu'nun geleceğine yön veriyor

Demirkol, Bolu için hazırladıkları 14 mega dahil toplam 101 projeyi halkın beğenisine sundu. Projeler, şehrin sosyal ve ekonomik anlamda gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Sosyal Destekler ve İndirimler: Yaşlılar ve ihtiyaç sahibi emekliler için su faturalarında indirim, belediye sosyal tesislerinde ücretsiz veya indirimli hizmetler ve 65 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz ulaşım gibi bir dizi sosyal destek planları açıklandı.

Merkezi hükümet ile uyumlu çalışma

Demirkol, projelerin hayata geçirilmesinde merkezi hükümet ile uyum içinde çalışacaklarını belirtti. Bu sayede, Bolu'nun daha hızlı ve etkin bir şekilde gelişeceğini vurguladı.

Bakan ziyaretleri ve ramazan mesajı

Sağlık Bakanı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanının kente yapacağı ziyaretlerden Bolu için çeşitli müjdeler bekleniyor. Demirkol, ramazan ayının tüm insanlığa huzur ve barış getirmesini temenni etti.