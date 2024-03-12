Boluspor teknik direktörü Yalçın Koşukavak ve askerleri, Bodrum FK zaferine odaklandı

Evinde Giresunspor'u 2-1 mağlup ederek moral bulan Trendyol 1. Lig temsilcisi Boluspor, ligin 27. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Bodrum FK için hazırlıklara hız verdi. Karaçayır Mahallesi'nde bulunan tesislerde, tecrübeli teknik direktör Yalçın Koşukavak liderliğindeki kırmızı-beyazlı ekip, yoğun bir antrenman programına giriş yaptı.

Teknik ve taktik ağırlıklı antrenman

Antrenman, futbolcuların kondisyonunu artırmaya yönelik düz koşular ile başladı. Ardından teknik ve taktik ağırlıklı bir çalışma ile devam etti. Yalçın Koşukavak, antrenman boyunca futbolcuları sık sık uyararak, Bodrum FK maçına odaklanmalarını sağladı. Bolusporlu oyuncuların, bu disiplinli ve hırslı antrenman temposuyla maça hazır hale geldikleri gözlemlendi.

Boluspor’un hedefi: Deplasmanda zafer

Boluspor, 17 Mart Pazar günü saat 13.30'da Bodrum FK'ye konuk olacak. Bu kritik maç, ligin üst sıraları için büyük önem taşıyor. Kırmızı-beyazlılar, deplasmanda alacakları bir galibiyetle ligin zirvesine bir adım daha yaklaşmanın peşinde. Bolu temsilcisi, Bodrum FK karşılaşması öncesi yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve maç gününe odaklanacak.

Özveri ve motivasyon yüksek

Boluspor'un bu önemli karşılaşma öncesinde gösterdiği özveri ve motivasyon, takımın ligdeki konumunu daha da güçlendirmesi bekleniyor. Teknik direktör Yalçın Koşukavak ve ekibinin, Bodrum FK maçı için belirlediği strateji ve taktikler, kırmızı-beyazlı ekibin bu zorlu deplasman maçından kritik rol oynayacak.