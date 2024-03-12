Gerede'de orman yangın tatbikatı gerçekleştirildi

Gerede Orman İşletme Müdürlüğü'ndeki tatbikata, Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Kadir Turalı, Gerede Orman İşletme Müdürü Vasfi Cem Bulut, mühendis Bayram Cankut, işletme şefleri, orman muhafaza memurları ve yangın işçileri katıldı.Turalı, yaptığı konuşmada, eğitimlerin, bilgilerin tazelenmesi için gerekli olduğunu belirterek, orman yangınlarına zamanında ve bilinçli müdahalenin önemine değindi.

Eğitimin birinci aşamasında mühendis Cankut tarafından yangının çıkış nedenleri, ilk müdahale yöntemleri ve iş güvenliği konusunda bilgiler verildi.Daha sonra ekipmanları tanıtılarak, orman muhafaza memuru ve yangın işçilerine hortum serme ile yangına müdahale tatbikatı yaptırıldı.