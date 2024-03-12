Trendyol 1.Lig’de 26. Hafta tamamlandı: İşte Boluspor’un ligdeki durumu!

Trendyol 1. Lig'in 26. haftası, futbolseverlere heyecan dolu anlar yaşattı. Haftanın kapanış maçında Manisa FK, kendi evinde Ümraniyespor'u ağırladı. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda gerçekleşen bu çekişmeli karşılaşma, ev sahibi ekibin 3-2'lik zaferiyle sonuçlandı. Bu sonuçla Manisa FK, ligdeki konumunu sağlamlaştırdı.

Eyüpspor liderliği korudu

Ligde lider durumda bulunan Eyüpspor, kendi evinde Ahlatcı Çorum FK ile karşı karşıya geldi. Maç, konuk ekip Çorum FK'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla İstanbul temsilcisi Eyüpspor, 61 puanda kalarak liderlik koltuğunda sarsıldı. Göztepe'nin ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'u 1-0 mağlup etmesiyle aradaki puan farkı 6'ya indi. Göztepe, bu galibiyetle Süper Lig'e doğrudan yükselme umutlarını güçlendirdi.

Boluspor'dan play-off atağı

Play-off yarışında kritik bir hafta geçiren Boluspor, rakipleri Kocaelispor, Sakaryaspor, Bodrum FK ve Teksüt Bandırmaspor'un puan kaybettiği bir dönemde Giresunspor'u 2-1 mağlup ederek büyük bir avantaj elde etti. Bu galibiyetle puanını 42'ye yükselten Boluspor, 7. sıraya yükselerek play-off potasına girmeyi başardı.

Çorum FK'dan lider Eyüpspor'a darbe

Şampiyonluk yarışında önemli bir kayıp yaşayan Eyüpspor, evinde Çorum FK'ya 1-0 yenildi. Çorum ekibi bu galibiyetle play-off yarışındaki iddiasını korudu ve rakiplerine gözdağı verdi.

Boluspor'un zorlu fikstürü

Boluspor, ligin 27. haftasında deplasmanda Bodrum FK ile karşılaşacak. Bu maçın ardından milli maçlar sebebiyle lige verilecek ara, takımlara nefes aldıracak. Aranın bitimiyle birlikte Boluspor, kendi sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak ve ardından 29. haftada play-off yarışının önemli takımlarından Sakaryaspor'a konuk olacak. Bu üç karşılaşma, Boluspor'un sezon sonundaki konumunu büyük ölçüde belirleyecek.

Boluspor-Bitexen Giresunspor: 2-1

Teksüt Bandırmaspor-Bodrum FK: 0-0

Adanaspor-Sakaryaspor: 0-0

Eyüpspor-Ahlatcı Çorum FK: 0-1

Altay-Gençlerbirliği: 0-4

Ankara Keçiörengücü-Erzurumspor FK: 0-2

ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Göztepe: 0-1

Kocaelispor-Tuzlaspor: 1-2

Manisa FK-Ümraniyespor: 3-2

Trendyol 1.Lig puan durumu