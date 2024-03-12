Trendyol 1.Lig’de 26. Hafta tamamlandı: İşte Boluspor’un ligdeki durumu!

Trendyol 1. Lig'in 26. haftası, futbolseverlere heyecan dolu anlar yaşattı. Haftanın kapanış maçında Manisa FK, kendi evinde Ümraniyespor'u ağırladı. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda gerçekleşen bu çekişmeli karşılaşma, ev sahibi ekibin 3-2'lik zaferiyle sonuçlandı. Bu sonuçla Manisa FK, ligdeki konumunu sağlamlaştırdı.
Eyüpspor liderliği korudu
Ligde lider durumda bulunan Eyüpspor, kendi evinde Ahlatcı Çorum FK ile karşı karşıya geldi. Maç, konuk ekip Çorum FK'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla İstanbul temsilcisi Eyüpspor, 61 puanda kalarak liderlik koltuğunda sarsıldı. Göztepe'nin ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'u 1-0 mağlup etmesiyle aradaki puan farkı 6'ya indi. Göztepe, bu galibiyetle Süper Lig'e doğrudan yükselme umutlarını güçlendirdi.
Boluspor'dan play-off atağı
Play-off yarışında kritik bir hafta geçiren Boluspor, rakipleri Kocaelispor, Sakaryaspor, Bodrum FK ve Teksüt Bandırmaspor'un puan kaybettiği bir dönemde Giresunspor'u 2-1 mağlup ederek büyük bir avantaj elde etti. Bu galibiyetle puanını 42'ye yükselten Boluspor, 7. sıraya yükselerek play-off potasına girmeyi başardı.
Çorum FK'dan lider Eyüpspor'a darbe
Şampiyonluk yarışında önemli bir kayıp yaşayan Eyüpspor, evinde Çorum FK'ya 1-0 yenildi. Çorum ekibi bu galibiyetle play-off yarışındaki iddiasını korudu ve rakiplerine gözdağı verdi.
Boluspor'un zorlu fikstürü
Boluspor, ligin 27. haftasında deplasmanda Bodrum FK ile karşılaşacak. Bu maçın ardından milli maçlar sebebiyle lige verilecek ara, takımlara nefes aldıracak. Aranın bitimiyle birlikte Boluspor, kendi sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak ve ardından 29. haftada play-off yarışının önemli takımlarından Sakaryaspor'a konuk olacak. Bu üç karşılaşma, Boluspor'un sezon sonundaki konumunu büyük ölçüde belirleyecek.
Trendyol 1.Lig 26. Hafta sonuçları
Boluspor-Bitexen Giresunspor: 2-1
Teksüt Bandırmaspor-Bodrum FK: 0-0
Adanaspor-Sakaryaspor: 0-0
Eyüpspor-Ahlatcı Çorum FK: 0-1
Altay-Gençlerbirliği: 0-4
Ankara Keçiörengücü-Erzurumspor FK: 0-2
ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Göztepe: 0-1
Kocaelispor-Tuzlaspor: 1-2
Manisa FK-Ümraniyespor: 3-2
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.