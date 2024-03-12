Akciğerlerimiz yanmasın diye…

Bolu'da orman yangınlarına karşı önleyici hazırlıklar

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, orman yangınlarıyla mücadelede proaktif bir yaklaşım benimseyerek, Yığılca, Düzce ve Gerede'de önemli eğitim ve tatbikat programları düzenledi. Bu programlar, orman yangınlarına karşı alınacak önlemler ve müdahale tekniklerinin gözden geçirilmesi amacını taşıyor.

Eğitim ve tatbikatlara kimler katıldı?

Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Kadir Turalı'nın liderliğinde, Yığılca İşletme Müdür Yardımcısı Serhat Dursun, Düzce Orman İşletme Müdürü Murat Yıldız, Gerede Orman İşletme Müdürü Vasfi Cem Bulut, şube mühendisleri, işletme şefleri, orman muhafaza memurları ve yangın işçileri gibi birçok önemli isim bu kritik eğitimlere katılım gösterdi.

Yangın sezonu öncesi bilinçlendirme ve hazırlık

Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Kadir Turalı, yangın sezonu öncesi düzenlenen bu eğitimlerin, personelin bilgilerini tazelemesi ve orman yangınlarına bilinçli bir şekilde müdahale edebilmesi için büyük önem taşıdığını vurguladı. Turalı, eğitimlerin verimli geçmesini ve personelin başarılı olmasını diledi.

Eğitimlerin içeriği ve uygulamalı tatbikatlar

Orman Mühendisi Bayram Cankut tarafından verilen teorik eğitimde, yangın çıkış nedenleri, ilk müdahale yöntemleri ve iş güvenliği gibi hayati konular ele alındı. Ardından, yangına müdahale ekipmanlarının tanıtımı yapılarak, orman muhafaza memurları ve yangın işçilerine hortum serme ve yangına müdahale konusunda pratik tatbikatlar gerçekleştirildi.

Uygulamalı eğitimin önemi

Pratik tatbikatlar, yangın anında hızlı ve etkili müdahale edebilme kapasitesini artırmada kritik bir rol oynadı. Bu eğitimler sayesinde, orman muhafaza memurları ve yangın işçileri, yangınla mücadelede gerekli beceri ve bilgiye sahip oluyor.

Bolu ve çevresindeki ormanlar güvende

Yığılca, Düzce ve Gerede'de düzenlenen bu eğitim ve tatbikatlar, bölgenin ormanlarını koruma altına alma çabasının bir parçası olarak kabul ediliyor. Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'nün bu proaktif yaklaşımı, olası orman yangınlarına karşı önemli bir hazırlık olarak değerlendiriliyor, böylece bölgenin doğal güzellikleri gelecek nesillere aktarılacak şekilde korunuyor.