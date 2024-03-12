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Türkiye'nin genç tenisçileri Bolu'da buluştu: İşte yıldızlar grubu şampiyonasının öne çıkanları!

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2024 Bolu Tenis Yıldızlar Grup Yarışmaları sona erdi. 10 il, 18 takım, 150 sporcu katıldı. İstanbul, Zonguldak, Eskişehir, Bolu, Düzce ve Kocaeli'den takımlar öne çıktı. Ödüller sahiplerini buldu, şampiyonlar Türkiye Şampiyonası'na katılacak.

Türkiye'nin genç tenisçileri Bolu'da buluştu: İşte yıldızlar grubu şampiyonasının öne çıkanları! mask
Türkiye'nin genç tenisçileri Bolu'da buluştu: İşte yıldızlar grubu şampiyonasının öne çıkanları!
Türkiye'nin genç tenisçileri Bolu'da buluştu: İşte yıldızlar grubu şampiyonasının öne çıkanları!
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Bolu'nun nefes kesen manzaraları arasında gerçekleşen ve tenisin kalbinin attığı bir hafta sona erdi. 09-13 Mart 2024 tarihleri arasında Karaçayır Tenis Kortlarında düzenlenen 2023-2024 Okul Sporları Faaliyet Programı çerçevesindeki Tenis Yıldızlar Grup Yarışmaları, genç tenisçileri ve tenis severleri bir araya getirdi. İl Müdürü Emrullah GÜLER, Tenis İl Temsilcisi Ahmet ULUSOY ve Şube Müdürü Muzaffer AKDOĞAN'ın önderliğindeki organizasyon, spora ve genç yeteneklere verilen önemin bir göstergesi oldu.

Türkiye'nin genç tenisçileri Bolu'da buluştu: İşte yıldızlar grubu şampiyonasının öne çıkanları!

Genç yetenekler Bolu'da buluştu

10 il ve 18 takımdan gelen 150 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği yarışma, Türkiye'nin dört bir yanından genç yetenekleri bir araya getirdi. Katılımcılar, zorlu antrenmanlar ve hazırlık süreçlerinin ardından, Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı için ter döktü.

Türkiye'nin genç tenisçileri Bolu'da buluştu: İşte yıldızlar grubu şampiyonasının öne çıkanları!

Kızlar kategorisinde kıyasıya mücadele

Yarışma sonucunda kızlar kategorisinde öne çıkan Özel Ümraniye Modern Bilimler Akademisi Ortaokulu İstanbul birinciliği elde ederken, Merih Şule Ortaokulu Zonguldak ikinciliği, Mat-FKB Özel Gelişim Ortaokulu Eskişehir üçüncülüğü ve 50. Yıl İzzet Baysal Ortaokulu Bolu dördüncülüğü kazandı.

Türkiye'nin genç tenisçileri Bolu'da buluştu: İşte yıldızlar grubu şampiyonasının öne çıkanları!

Erkeklerde Düzce zirveye çıktı

Erkekler kategorisinde ise Kasım Artaş Ortaokulu Düzce zirveye çıkarken, Özel Darıca Bahçeşehir Koleji Ortaokulu Kocaeli ve TED Eskişehir Ortaokulu sırasıyla ikinci ve üçüncü oldular.

Türkiye'nin genç tenisçileri Bolu'da buluştu: İşte yıldızlar grubu şampiyonasının öne çıkanları!

Şampiyonlar Türkiye Şampiyonası'na yolculuk

Kazanan takımlar, bu başarının ardından Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı. Bolu'da gerçekleşen bu heyecan verici etkinlik, sporcunun ve sporseverin yüzünü güldürdü. Organizasyon, genç sporcuların yeteneklerini sergilemeleri ve kendilerini geliştirmeleri için benzersiz bir fırsat sundu.

Türkiye'nin genç tenisçileri Bolu'da buluştu: İşte yıldızlar grubu şampiyonasının öne çıkanları!

Sporculara ödüllerini il müdürlüğü takdim etti

Yarışmanın sonunda, İl Müdürü Emrullah GÜLER, Tenis İl Temsilcisi Ahmet ULUSOY ve Şube Müdürü Muzaffer AKDOĞAN tarafından düzenlenen törende, genç sporculara ödülleri takdim edildi. Bu ödül töreni, genç sporcuların başarılarının takdir edildiği ve onurlandırıldığı önemli bir an oldu.

Bolu'da bir tenis haftası

Bolu'da gerçekleşen Tenis Yıldızlar Grup Yarışmaları, genç yetenekler için unutulmaz bir deneyim oldu. Yarışma, hem fiziksel hem de zihinsel dayanıklılık gerektiren bir maraton gibi, katılımcıları sınadı. Ancak aynı zamanda, dostlukların pekiştiği, yeni arkadaşlıkların kurulduğu ve sporun birleştirici gücünün en güzel örneklerinden biri oldu.

# Türkiye, İZZET BAYSAL

12 Mar 2024 - 09:57 Bolu- Spor

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