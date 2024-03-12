Patron üzülecek, işçi sevinecek… Asgari ücrete zam mı geliyor?

İTO Başkanı'ndan asgari ücrete ara zam açıklaması

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücretin yıllık bazda belirlendiğini ve iş dünyasının bütçelerini bu doğrultuda hazırladığını vurgulayarak, asgari ücrete ara zam beklentilerine net bir yanıt verdi. Avdagiç, "Bizim spekülasyonlarla işimiz yok. Kamunun belirlediği asgari ücret çerçevesinde hareket ediyoruz." dedi.

Enflasyonla mücadelede kritik adımlar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) sıkılaşma politikalarına değinen Avdagiç, enflasyonla mücadelenin önemine dikkat çekti. "Hiçbir şeye dokunmadan enflasyonu düşürmenin mümkün olmadığını" belirten Avdagiç, bu sürecin zorluğuna ancak kararlı adımlarla üstesinden gelinebileceğini ifade etti.

İş dünyasının beklentileri ve bütçe planlaması

Asgari ücretin yıllık olarak belirlenmesinin iş dünyası için önemli bir planlama unsuru olduğunu belirten Avdagiç, işverenlerin ve şirketlerin bu çerçeveye göre bütçelerini oluşturduğunu söyledi. Bu durumun, ekonomik istikrar açısından kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Çalışan ve işveren arasındaki gelir dağılımı

Avdagiç, aylık 100 bin lira brüt maaş alan bir çalışanın eline geçen miktarın yalnızca yüzde 55 olduğuna dikkat çekerek, bu oranın işveren ve çalışan arasındaki gelir dağılımı konusunda yeniden düşünülmesi gerektiğini belirtti.

Kırmızı et fiyatlarındaki artışa eleştiri

Son bir yılda kırmızı et ve yem fiyatlarında yaşanan artışları eleştiren Avdagiç, kırmızı et fiyatlarının yüzde 100'ün üzerinde artmasının rasyonel olmadığını ifade etti. Kırmızı etteki fiyat artışlarının ana girdi maliyetlerindeki değişimle orantılı olmadığını vurguladı.

Ekonomik durum ve beklentiler

İTO Başkanı'nın açıklamaları, Türkiye'nin ekonomik durumu ve geleceğine dair önemli ipuçları sunuyor. Enflasyonla mücadele, asgari ücretin belirlenmesi ve kırmızı et fiyatlarındaki artışlar, ekonominin can damarları arasında yer alıyor. Avdagiç'in değerlendirmeleri, bu konularda atılacak adımların iş dünyası ve vatandaşlar için ne anlama geldiğini gözler önüne seriyor.