Bolu Valisi Erkan Kılıç, Abant Erkek Öğrenci Yurdunda öğrencilerle iftar yaptı

Ramazan ayının ilk iftar sofrasında Abant Erkek Öğrenci Yurdunda öğrenciler ile bir araya gelen Vali Erkan Kılıç, Ramazan ayının milletimiz ve Bolulu hemşerilerimiz için huzurlu ve sağlıklı geçmesini temenni etti.

Öğrenciler vali amcalarıyla iftar etti

Dua, ibadet, yardımlaşma ve dayanışma günlerini uhdesinde barındıran, On Bir Ayın Sultanı olan bir Ramazan Ayına daha ulaşmış bulunmanın engin huzurunu ve mutluluğunu yaşamaktayız diyen öğrenciler Vali kılıç ile Ramazan’ın ilk iftarını yapma mutluluğuna erişti. Öğrenciler, “Ramazan-ı Şerif, insanlığı zulmetten aydınlığa kavuşturan kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’in nazil olduğu, sabrın ve şükrün en güzel şekilde öğrenilip tatbik edildiği rahmet, mağfiret ve bereket ayıdır. Bu mübarek zamanda bizi yalnız bırakmayan valimize teşekkür ederiz” dediler.

Vali Kılıç’tan ramazan mesajı

“Bu kutlu zaman dilimini anlam ve önemine layık olarak idrak etmenin, af kapılarını sonuna kadar açan Yüce Rabbimizin (cc) sınırsız merhametinden müstefid olabilmek için bulunmaz bir fırsat olduğunu asla unutmamak gerektir. Çünkü Şehr-i Ramazan aynı zamanda nefsani isteklere gem vurulan, nefislerin terbiyeye tabi tutulduğu manevi temizlik ayıdır. Bu müstesna günlerin sevincini, heyecanını, yardımlaşma ve dayanışma duygularını, cihanşümul mesajlarını çok iyi idrak etmeli ve bu güzellikleri hayatımızın her anına yayabilmeliyiz”

Af ve mağfirete vesile olmasını diledi

“Özellikle fakir ve yardıma muhtaç insanlarımızı, hasta, yaşlı, yetim, öksüz, kimsesiz kardeşlerimizi, Aziz Şehitlerimizin emaneti olan Şehit Ailelerimizi ve Kahraman Gazilerimizi ihmal etmemeli, kapılarını çalmalı, sofralarına misafir olmalı, onları sofralarımızda misafir etmeliyiz. Güzelliklerle dolu olan bu rahmet ve mağfiret ayında kalplerimizden sevgiyi, sofralarımızdan bereketi, evlerimizden huzur ve saadeti eksik etmemesini ve bizleri dostluk, barış ve kardeşlik duygularının hâkim olduğu nice güzel günlere kavuşturmasını Yüce Allah’tan dua ve niyaz ediyorum. Bu duygu ve düşünceler içerisinde Muhterem Bolu Halkımızın, Aziz Milletimizin ve bütün İslam Âleminin mübarek Ramazan Ayı’nı kutluyor, Yüce Rabbimizin (cc) af ve mağfiretine vesile olmasını diliyorum”