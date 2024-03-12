Tanju Özcan: Ne kadar da doğru bir iş yapmışım!

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sığınmacı sayısının azaltılması konusunda Vali Erkan Kılıç'a teşekkür ederek bu sayının Vali Aydın Baruş zamanında 20 bin olduğuna dikkat çekti. Seçim sonrası için kalan sığınmacıların gönderilmesi planını açıklayan Özcan'ın bu tutumu ve AK Parti adayının eleştirisi, yerel seçimlerin kritik konularından birini oluşturuyor.

Bolu Belediye Başkanı'nın sığınmacı açıklaması

Bolu Belediye Başkanı ve CHP adayı Tanju Özcan, yerel basınla yaptığı toplantıda sığınmacılar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Özcan, Bolu'daki sığınmacı sayısının azaltılması konusunda mevcut Vali Erkan Kılıç'ın açıklamalarının kendisinin başarısını işaret ettiğini ima etti.

Sığınmacı sayısı 20 binden 2 bin’e düşmüş

Vali Erkan Kılıç'ın Bolu'da sığınmacı sayısını açık ve dürüst bir şekilde kamuoyu ile paylaşmasından dolayı teşekkür ederek bu sayıyı Vali Aydın Baruş’un 20 bin olarak açıkladığını kaydetti. Kılıç'ın açıklamasına göre ise Bolu'da toplam 4 bin sığınmacı bulunuyor; 2 bin Gerede'de ve 2 bin ise Bolu Merkez'de.

AK Parti adayının eleştirisi

Tanju Özcan, AK Parti Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol'un sığınmacılarla ilgili yaptığı açıklamaları eleştirdi. Özcan, Demirkol'un sığınmacı sayısının arttığını iddia etmesini, yanlış bilgilendirme olarak değerlendirdi.

Seçim sonrası için net planlar

Özcan, seçimlerin ardından kalan 2 bin sığınmacının Bolu'dan gönderilmesi için gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti. Bu açıklama, sığınmacı meselesinin seçim sonrasında da gündemde kalacağının bir işareti olarak görülüyor.

Sığınmacı meselesi ve yerel siyaset

Bolu'daki sığınmacı sayısının azaltılması, yerel siyasetin önemli bir gündem maddesi haline gelmiş durumda. Özcan'ın açıklamaları, bu konudaki net tutumunu ve seçim vaatlerini ortaya koyuyor.

Bolu halkının beklentileri

Bolu halkı, sığınmacılar konusunda yapılan bu açıklamaları yakından takip ediyor. Belediye Başkanı'nın planları ve seçim sonrası için vaatleri, halkın beklentileri arasında önemli bir yer tutuyor. Bu durum, yerel seçimlerin kritik konularından birini oluşturarak, seçmenin tercihlerini etkileyebilir.