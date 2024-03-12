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Oruçluyken aman dikkat! Aciller dolup taşıyor!

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Ramazan Ayında sağlıklı oruç için neye dikkat edilmeli? Hangi kronik rahatsızlığı olanlar oruç tutarken dikkat etmeli? İftardan sonra hangi hastalar acile geliyor? Uzmanlar Ramazan ayında hangi hastalıklar için uyarıyor? Ramazan ayında oruç tutarken sağlığınızdan olmamanız için neler yapmak gerekiyor? Haberimizde…

Oruçluyken aman dikkat! Aciller dolup taşıyor! mask
Oruçluyken aman dikkat! Aciller dolup taşıyor!
Oruçluyken aman dikkat! Aciller dolup taşıyor!
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2024 Ramazan ayı tüm güzelliği ve heyecanıyla geldi. Oruç tutmanın manevi hazzı kadar sağlığa faydaları da biliniyor. Ancak bazı hastalıklar var ki, bu kronik rahatsızlığa sahip olanların oruç tutarken çok dikkatli olmaları gerekiyor.

Uzmanlar uyarıyor!

Oruçluyken aman dikkat! Aciller dolup taşıyor!

Ramazan ayında oruç tutarken karşılaşılan tansiyon yükselmeleri ve kalp sağlığı sorunlarına dikkat! Prof. Dr. Bilal Boztosun'dan iftar ve sahur önerileri, kalp hastaları için önemli uyarılar ve sağlıklı bir Ramazan geçirmenin ipuçları bu haberde…

Ramazan Ayında tansiyon yükselmelerine dikkat!

Oruçluyken aman dikkat! Aciller dolup taşıyor!

Ramazan ayı, birçok kişi için manevi bir temizlenme dönemi olmasının yanı sıra, sağlık açısından bazı zorlukları da beraberinde getirebilir. Özellikle acil servisler, bu dönemde tansiyon yükselmeleri gibi ciddi sağlık problemleriyle karşılaşmaktadır. Uzmanlar, iftar saatlerinde ani ve hızlı yemek tüketiminin bu sorunların başlıca nedeni olduğunu belirtiyor.

İftar ve sahurda yeme içme tavsiyeleri

Oruçluyken aman dikkat! Aciller dolup taşıyor!

İftar ve sahur vakitleri, oruç tutanlar için günün en önemli öğünleridir. Ancak bu öğünlerde aşırıya kaçmak, özellikle kalp ve tansiyon hastaları için risk oluşturabilir. Kardiyolog Prof. Dr. Bilal Boztosun, iftarı hafif bir çorba ile açmanın ve yavaş yavaş yemeğe geçiş yapmanın önemine vurgu yapıyor. Ayrıca, su tüketiminin ihmal edilmemesi gerektiğini hatırlatıyor.

Kalp hastaları için oruç uyarıları

Oruçluyken aman dikkat! Aciller dolup taşıyor!

Kalp hastalarının Ramazan ayında oruç tutmadan önce mutlaka doktorlarına danışmaları gerektiği konusunda uzmanlar hemfikir. Özellikle yakın zamanda kalp krizi geçirenler, kalp yetmezliği veya ciddi aritmileri olanlar için oruç tutmanın ciddi riskler taşıyabileceği belirtiliyor. Prof. Dr. Boztosun, ilaç kullanımının düzenlenmesi konusunda da doktor tavsiyesinin şart olduğunu ifade ediyor.

Sağlıklı bir ramazan için beslenme önerileri

Oruçluyken aman dikkat! Aciller dolup taşıyor!

Ramazan ayında sağlıklı kalmak için dengeli ve düzenli beslenmenin önemi büyük. Özellikle kızartma, tuzlu, aşırı baharatlı ve aşırı etli gıdalardan kaçınmak gerekiyor. Tansiyon ve şeker hastalarının, tuz ve şeker tüketimini doktor tavsiyesine göre ayarlamaları öneriliyor.

Oruç tutmanın faydaları ve önemi

Oruçluyken aman dikkat! Aciller dolup taşıyor!

Oruç tutmanın, doğru yapıldığında hem fiziksel hem de ruhsal birçok faydası bulunuyor. Japon bilim insanının Nobel Ödülü almasına sebep olan çalışmalar, uzun süreli açlığın hücre yenilenmesine katkıda bulunduğunu ve vücuttaki atık maddelerin atılmasına yardımcı olduğunu göstermiştir. Ancak bu faydaların elde edilebilmesi için orucun bilinçli ve sağlık koşullarına uygun olarak tutulması gerektiği unutulmamalıdır.

Ramazan ayında sağlıkla oruç tutmanın yolları

Oruçluyken aman dikkat! Aciller dolup taşıyor!

Ramazan ayında oruç tutarken sağlıklı kalmak, dikkatli ve bilinçli davranmayı gerektirir. Özellikle kalp ve tansiyon hastalarının riskleri minimize etmek için doktor tavsiyelerine uymaları, iftar ve sahurda aşırıya kaçmamaları önem taşımaktadır. Dengeli beslenme ve doğru ilaç kullanımı ile Ramazan ayı, herkes için sağlıklı ve huzurlu geçebilir.

# VAR, Sağlık

12 Mar 2024 - 14:00 - Sağlık

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