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Nerelerde iftar çadırı kuracak? Kaç gıda kolisi dağıtılacak?

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2024 Ramazan ayı, Bolu’da Ramazan, Bolu Belediyesi, 2024 Bolu Ramazan ayı, Ramazan gıda kolisi, nerelerde iftar çadırı kurulacak? Bolulular araştırıyor, şimdiden iftar çadırlarının yerleri internette soruluyor. Bolu Belediyesi tarafından Bolu Merkez ilçede kurulacak olan büyük iftar çadırları haberimizde…

Nerelerde iftar çadırı kuracak? Kaç gıda kolisi dağıtılacak? mask
Nerelerde iftar çadırı kuracak? Kaç gıda kolisi dağıtılacak?
Nerelerde iftar çadırı kuracak? Kaç gıda kolisi dağıtılacak?
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Belediye'den iftar çadırları ve gıda kolisi yardımı

Nerelerde iftar çadırı kuracak? Kaç gıda kolisi dağıtılacak?

Bolu Belediyesi, 2024 Ramazan ayında merkez ilçenin 44 mahallesinde kurulacak iftar çadırları ve toplam 5 bin gıda kolisi dağıtımı ile vatandaşların Ramazan ayını bereketli geçirmesini sağlayacak. Kardelen Meydanı'ndan Sümer Mahallesi'ne, her gün farklı bir mahallede iftar sofraları kurulacak.

Bolu'da Ramazan Ayı bereketi

Nerelerde iftar çadırı kuracak? Kaç gıda kolisi dağıtılacak?

Bolu Belediyesi, 2024 Ramazan ayında şehrin merkezindeki 44 mahallede iftar çadırları kurarak, vatandaşların Ramazan ayını coşkuyla kutlamasına olanak tanıyacak. Bu çadırlar, her gün yüzlerce insanı bir araya getirerek, paylaşmanın ve birlikteliğin güzelliğini yaşatacak.

Kardelen Meydanı'nda bin 500 kişilik iftar sofrası

Nerelerde iftar çadırı kuracak? Kaç gıda kolisi dağıtılacak?

Kardelen Meydanı, Ramazan ayı boyunca bin 500 kişilik dev bir iftar çadırına ev sahipliği yapacak. Bu büyük çadır, Bolu'da Ramazan'ın maneviyatını ve topluluk içinde iftar yapmanın mutluluğunu yaşamak isteyen herkese açık olacak.

Mahalleler arası ortak kullanım çadırları

Nerelerde iftar çadırı kuracak? Kaç gıda kolisi dağıtılacak?

Sümer ve Tepecik mahalleleri ile Kültür, İzzet Baysal ve Sağlık mahallelerinin ortak kullanımı için de bin 500 kişilik iftar çadırları kurulacak. Bu çadırlar, mahalle sakinlerini bir araya getirerek komşuluk ilişkilerini güçlendirecek.

Seyyar mutfaklar her gün farklı mahallede

Bolu'nun diğer mahallelerinde de Ramazan boyunca seyyar mutfaklar ve iftar çadırları dönüşümlü olarak kurulacak. Her gün farklı bir mahallede verilecek iftarlar, şehrin dört bir yanındaki vatandaşları kucaklayacak.

Gıda kolisi başvuruları ve dağıtımı

Nerelerde iftar çadırı kuracak? Kaç gıda kolisi dağıtılacak?

Bolu Belediyesi'ne Ramazan ayı için şu ana kadar 4 bin gıda kolisi başvurusu yapıldı. Belediye, bu başvuruların yanı sıra hazırladığı 5 bin gıda kolisini de Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine dağıtacak, böylece toplamda 9 bin aileye destek olunacak.

Bolu'da Ramazan ayının anlamı ve önemi

Nerelerde iftar çadırı kuracak? Kaç gıda kolisi dağıtılacak?

Bolu Belediyesi'nin bu etkinlikleri, Ramazan ayının getirdiği manevi atmosferi şehrin her köşesine yaymayı amaçlıyor. İftar çadırları ve gıda kolisi yardımları ile Bolu'da yaşayan her bireyin Ramazan ayını huzur ve mutluluk içinde geçirmesi hedefleniyor.

Bolu Belediyesi'nin Ramazan ayına özel düzenlediği bu etkinlikler ve yardımlar, şehrin sosyal ve kültürel yaşamına katkıda bulunurken, vatandaşların birlik ve beraberlik içinde bu kutsal ayı idrak etmelerine olanak sağlayacak.

# Sağlık, belediye, Bolu Belediyesi, İZZET BAYSAL

12 Mar 2024 - 15:00 - Güncel

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