Herkesin gözü kulağı bu haberde! 2024 Ramazan Bayramı Tatili 9 gün mü olacak?

Turizmciler, Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması için çağrıda bulunuyor. Antalya'da oteller ve turizm sektörü, bayram tatilinin uzatılmasının sezonu erken başlatacağını ve rezervasyonları artıracağını belirtiyor.

Turizm sektöründen 9 günlük Bayram Tatili talebi

Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, turizm sektörü temsilcileri tatil süresinin uzatılması yönünde önemli bir talepte bulundu. Antalya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu'nun öncülüğünde yapılan açıklamada, 8 Nisan'ın resmi tatil ilan edilerek Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması çağrısı yapıldı.

Antalya'da oteller hazırlıklarını tamamladı

Kış aylarının sona ermesi ve 30 günlük oruç döneminin ardından gelen Ramazan Bayramı için Antalya'daki oteller ve turizm işletmeleri şimdiden hazırlıklarını tamamladı. 9 Nisan'da başlayıp, 12 Nisan'da sona erecek olan bayram tatili, hafta sonlarıyla birleştirilerek 9 güne uzatılabilirse, turizm sektörü için büyük bir fırsat olacak.

Nevruz ve paskalya ile turizm sezonu hareketleniyor

AKTOB Başkanı Kavaloğlu, mart ayının üçüncü haftası itibarıyla Nevruz döneminin başlayacağını ve ardından Avrupa'daki Paskalya tatilinin geleceğini belirterek, bu dönemlerin turizm açısından önemine dikkat çekti. Özellikle Antalya'da Nevruz döneminde İran'dan ve Türk dünyasından ciddi düzeyde misafir ağırlandığını ifade etti.

Turizmcilerden erken rezervasyon çağrısı

Turizm sektörü temsilcileri, 9 günlük tatilin önceden açıklanması halinde, vatandaşların erken rezervasyon yapma şansına sahip olacağını ve bu durumun hem tatilciler hem de sektör için avantaj sağlayacağını vurguladı. Ayrıca, seçim sürecinin ardından insanların Ramazan Bayramı'nı iyi bir tatil dönemiyle değerlendirebileceğini belirttiler.

Sezonun erken başlaması beklentisi

Geçen yıl turizm sezonunun geç başlamasının ardından, bu yıl Ramazan Bayramı süresinin uzatılmasıyla birlikte sezonun erken başlamasının beklendiğini dile getiren Kavaloğlu, özellikle Antalya ve Kuzey Kıbrıs'taki otellerin yoğunluğunun artacağını ifade etti. Bu durumun, turizm sezonunun nisan ayında tam anlamıyla başlamasına katkı sağlayacağını belirtti.

Antalya'da Ramazan Bayramı yoğunluğu bekleniyor

Antalya'da otellerin Ramazan Bayramı için özel programlar hazırladığını ve pazarlamaya başladığını belirten Kavaloğlu, tatil süresinin uzatılmasının bölgede ciddi bir yoğunluk yaratacağını öngörüyor. Turizmciler ve otelciler, bu özel dönemde misafirlerine unutulmaz bir tatil deneyimi sunmayı hedefliyor.