Memleketin üzerine karabasan gibi çökecek! Nefes dahi aldırmayacak! Kritik saat kaç?

Marmara ve Batı Karadeniz Bölgesi’nin bir bölümü için kritik uyarı geldi. Karbonmonoksit oranının 1000 ppbv'ye ulaşması beklenen hava kirliliği alarm seviyesine çıkıyor. İstanbul, Avrupa şehirleri arasında en yüksek seviyeye ulaşacak.

Kritik hava kirliliği uyarısı

Marmara Bölgesi'nde yaşayanlar için önemli bir sağlık uyarısı yapıldı. Kocaeli, İstanbul, Bursa, Yalova, Bolu ve Düzce'yi kapsayan bu uyarı, bölgedeki hava kirliliğinin ciddi bir sorun haline geleceğini gösteriyor. Meteorolojik kaynaklardan alınan bilgilere göre, karbonmonoksit oranının pazartesi gecesi 1000 ppbv'ye ulaşması bekleniyor.

Karbonmonoksit tehlikesi kapıda

Bölge sakinlerinin sağlığını tehdit eden bu durum, özellikle hava kirliliğine karşı hassasiyeti olan bireyler için büyük risk taşıyor. Karbonmonoksit, renksiz ve kokusuz bir gaz olup, yüksek seviyelerde insan sağlığı üzerinde ciddi etkilere neden olabilir.

İstanbul en yüksek seviyeye ulaşacak

Hava Forum'un yaptığı açıklamaya göre, İstanbul bu gece Avrupa'daki diğer şehirlere göre en yüksek karbonmonoksit seviyesine ulaşacak. Bu durum, İstanbul'u Avrupa'nın en yüksek hava kirliliğine sahip şehri yapacak.

Sağlık için alınması gereken önlemler

Bu durum karşısında bölge sakinlerinin alması gereken önlemler büyük önem taşıyor. Özellikle kronik solunum yolu hastalıkları olanlar, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas gruplar, dışarı çıkarken maske kullanmayı düşünebilir ve mümkünse dış mekan aktivitelerini sınırlayabilirler.

Yetkililerden önlem çağrısı

Yetkililer, hava kirliliğinin olumsuz etkilerini azaltmak için gerekli önlemleri almaya çağırıyor. Bu kapsamda, halkın bilgilendirilmesi ve gerekli sağlık tedbirlerinin alınması için çalışmalar yapılıyor.

Bölge sakinlerine önemli tavsiyeler

Marmara Bölgesi'nde yaşayanlar için önemli olan bu dönemde, hava kalitesi göstergelerini takip etmek ve sağlık için gerekli önlemleri almak büyük önem taşıyor. Hava kirliliğinin yüksek olduğu günlerde evde kalmanın ve temiz hava filtreleri kullanmanın faydalı olabileceği unutulmamalıdır.