CHP Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç’tan, Ak Parti Adayı Demirkol'a eleştiri yağmuru

Kıbrıscık sağlık binası eleştirilerin odağında

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç, Kıbrıscık ilçesindeki sağlık hizmetlerinin durumu hakkında ciddi eleştirilerde bulundu. Uç, 2 yıldır kullanılmayan Kıbrıscık İlçe Sağlık Binası üzerinden AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol'u eleştiri yağmuruna tuttu.

Çetin Uç'tan Demirkol'a sert sorular

CHP'nin Merkez İlçe Başkanı, Kıbrıscık ziyareti sırasında, ilçenin sağlık hizmetleriyle ilgili yaşanan aksaklıkları gündeme getirdi. Uç, Demirkol'un geçmişte İl Sağlık Müdürü olarak görev yaptığı dönemde başlanan ancak tamamlanmayan sağlık ocağı projesine dikkat çekti ve "Bolu'ya da mı böyle değer vereceksin?" diye sordu.

Kıbrıscık'ta sağlık hizmetleri neden aksıyor?

Kıbrıscık Belediye Başkanı Emin Tekemen ile yapılan görüşmelerin ardından, atıl durumdaki İlçe Sağlık Binası ziyaret edildi. Bu ziyaret, ilçede sağlık hizmetlerinin durumunu gözler önüne serdi. Çetin Uç, projenin neden tamamlanmadığını ve halka açıklama yapılmasını talep etti.

Bolu ve Kıbrıscık halkı cevap bekliyor

CHP Merkez İlçe Başkanı'nın eleştirileri, Bolu ve Kıbrıscık halkının yaşadığı sağlık hizmetleriyle ilgili sorunlara dikkat çekiyor. Uç, devlet kurumlarının ve ilgili yetkililerin, sağlık binasının neden atıl bırakıldığını açıklamasını istiyor.

Kıbrıscık'a değer verilmesi çağrısı

Çetin Uç, Kıbrıscık halkına yapılanın bir "zulüm" olduğunu belirterek, ilçeye ve onun insanlarına hak ettikleri değerin verilmesi gerektiğini vurguladı. Sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi ve ilçenin gelişimi için somut adımlar atılmasını talep etti.

Bu eleştiriler ve talepler, Bolu ve Kıbrıscık'ta sağlık hizmetlerinin geleceği açısından önemli bir dönüm noktası olabilir. Yetkililerden beklenen cevaplar ve alınacak önlemler, bölge halkının sağlık hizmetlerine erişimini doğrudan etkileyecek.