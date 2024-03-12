LGS 2024! Başvuru süreci ve sınav detayları nasıl?

Başvuru Süreci ve Kılavuz Detayları

LGS başvuruları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen tarihler arasında, yani 18-29 Mart 2024'te alınacak. Sınavın başvuru ve uygulama kılavuzu, öğrencilere ve velilere rehberlik edecek detaylarla dolu. Başvurular, tamamen elektronik ortam üzerinden yapılacak, bu da süreci daha hızlı ve erişilebilir kılıyor. Okul müdürlükleri, bu süreçte öğrencilere destek olacak ve başvuruları 1 Nisan 2024 tarihine kadar onaylayacak.

Yurt dışında eğitim gören ve e-okul sistemine kayıtlı olmayan öğrenciler için de başvuru yönergeleri net. Bu öğrenciler, kılavuzda yer alan formu doldurarak başvurularını tamamlayacaklar.

Sınavın İçeriği: Beceri ve Bilgi Ölçümü

LGS, öğrencilerin 8. sınıf müfredatındaki bilgi ve becerilerini ölçecek şekilde tasarlandı. Sınav, öğrencilerin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme ve bilimsel süreçleri kavrama gibi yeteneklerini değerlendirecek. İki oturumda gerçekleşecek sınavda, toplam 90 soru yer alacak ve bu sorular, öğrencilerin sözel ve sayısal becerilerini ölçecek.

Giriş Belgeleri ve Sınav Günü Prosedürleri

Sınav giriş belgeleri, 24 Mayıs 2024 tarihinden itibaren elektronik ortamda erişime açılacak. Okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenecek ve onaylanacak olan bu belgeler, sınav günü öğrencilere teslim edilecek. Öğrenciler, sınav günü bu fotoğraflı onaylı giriş belgeleri ve geçerli kimlik belgeleri ile sınava girebilecekler.

Sınav Formatı ve Puanlama Sistemi

LGS'de ilk oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru yöneltilirken, ikinci oturumda matematik ve fen bilimleri derslerinden 40 soru sorulacak. Her bir alt testin doğru ve yanlış cevap sayıları, öğrencilerin ham puanlarının hesaplanmasında kullanılacak.

Sınav Sonuçları ve Önemi

LGS sonuçları, 28 Haziran'da Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi www.meb.gov.tr üzerinden ilan edilecek. Bu sonuçlar, öğrencilerin lise eğitim hayatlarında önemli bir dönüm noktası olacak.