Kemal Aktaş, Kıbrıscık'ta yeniden sahneye çıkıyor

Kemal Aktaş'ın geri dönüşü

Geçmiş dönemde Kıbrıscık Belediye Başkanlığı görevini üstlenen Kemal Aktaş, siyasi sahneye geri dönüş yapıyor. 2014 seçimlerinde bağımsız aday olarak yarışmasına rağmen kazanamayan Aktaş, bu kez AK Parti'den adaylığını ilan etti. Kıbrıscık'ta yeni bir dönemin kapılarını aralayan Aktaş, hizmet odaklı bir kampanya vaadiyle öne çıkıyor.

AK Parti'nin Kıbrıscık Adayı Kemal Aktaş'ın hedefi

Kemal Aktaş, AK Parti Kıbrıscık Belediye Başkan adayı olarak, "Gerçek Hizmet Belediyeciliği" sloganıyla yola çıkıyor. Saha çalışmalarıyla halkın nabzını tutan Aktaş, Kıbrıscık'ın ihtiyaçlarına yönelik somut çözümler sunmayı hedefliyor. Bu dönüşüm yolculuğunda Aktaş, yerel halkın desteğini arkasına almayı amaçlıyor.

Belediye Meclis Üyeliği adayları

Kemal Aktaş'ın yanı sıra, Kıbrıscık Belediye Meclis Üyeliği için belirlenen aday listesi de dikkat çekiyor. Kontenjan adayı olarak Muhsin Oflaz'ın yer aldığı listede, Selahattin Bilgin 1. sıra adayı olarak göze çarpıyor. Mustafa Sarıtaş, Osman Bıdaklar, Fatma Kabak gibi isimlerle zenginleşen ekip,

Kıbrıscık için umut vaat ediyor.

Kıbrıscık seçimlerinde kim kimdir?

Kemal Aktaş liderliğindeki AK Parti ekibi, Kıbrıscık'ta seçim yarışına güçlü bir giriş yapıyor. Meclis üyeliği adayları arasında, yerel halkın tanıdığı ve güvendiği isimler bulunuyor. Bu adaylar arasında Mustafa Sarıtaş, Osman Bıdaklar, Fatma Kabak gibi isimler, Kıbrıscık'ın geleceğine yön verecek projelerde kritik roller üstlenmeye hazır.

Kıbrıscık'ta halkın tercihi ne olacak?

Kemal Aktaş ve ekibinin adaylığı, Kıbrıscık'ta seçim atmosferini hareketlendiriyor. Gerçek hizmet belediyeciliği anlayışıyla yola çıkan bu ekip, halkın karşısına çıkarak destek istiyor. Kıbrıscık halkının tercihi, şehrin geleceğini şekillendirecek önemli bir dönüm noktası olacak.

Kıbrıscık'ta Kemal Aktaş'ın vaadi

Kemal Aktaş'ın AK Parti'den adaylığı, Kıbrıscık için yeni bir sayfa açma potansiyeline sahip. Hizmet odaklı projeleri ve güçlü meclis üyesi aday listesiyle Aktaş, Kıbrıscık'ın gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyor. Bu seçim, Kıbrıscık halkı için gerçek değişim ve gelişimin kapısını aralayabilir.