12 Mar 2024 - 20:00- Güncel G:

Sakal kesmek harammış!

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Berberler bu işe ne diyecek? Sakal kesmek haram mı? Sakal kesiminin haram olduğunu belirten tarikat lideri Fazlı Tonar, berberleri ve müşterileri uyardı. Sakal kesen berberlerin de haram işlediğini belirten Tonar’ın açıklamalarına berberlerden nasıl bir yanıt gelecek? Merak ediliyor…

Sakal kesmek harammış!
Sakal kesmek harammış!
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Berberlerin dikkatine

Sakal kesmek harammış!

Son zamanlarda dini çevrelerden berberlere yönelik önemli bir uyarı geldi. Fazlı Tonar isimli tarikat hocası, sakal kesiminin haram olduğunu ve bu eylemi gerçekleştiren berberlerin dini açıdan sorumlu tutulabileceğini ifade etti. Bu açıklama, berberlik mesleğini icra edenler arasında ve müşterileri arasında önemli bir tartışma başlattı.

Sakal kesimi haram mı?

Sakal kesmek harammış!

Uzmanın Açıklaması Fazlı Tonar, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda, sakal kesmenin haram olduğunu belirtti. Bu açıklama, sakal tıraşı yapan berberler ve bu hizmeti alan müşteriler için dini bir ikilem oluşturdu. Tonar, sakal kesmenin sadece eylemi gerçekleştiren kişi için değil, aynı zamanda bu işlemi yaptıran kişiler için de haram olduğunu vurguladı.

Berberler ne yapmalı?

Sakal kesmek harammış!

Tonar, berberlere yönelik tavsiyelerde bulunarak, sakal tıraşı hizmeti sunmaktan kaçınmaları gerektiğini ifade etti. Ayrıca, sakalını kesmek isteyen müşterilere bu eylemin haram olduğunu belirterek, dini açıdan bilgilendirme yapmaları gerektiğini önerdi. Sakal kesmek zorunda kalan kişiler için ise, doğrudan jilet yerine makine kullanımını tavsiye etti.

Zenginlik Formülü

Sakal kesmek harammış!

Fazlı Tonar'dan ilginç tavsiyeler

Fazlı Tonar, daha önceki videolarında da dikkat çekici açıklamalarda bulunmuştu. Zengin olmanın formülünü Vaka suresini okumak olarak açıklayan Tonar, bu sureyi okuyanların mutlaka zengin olacağını iddia etti. Bu açıklamalar, sosyal medyada ve dini topluluklar arasında geniş yankı buldu.

Sakal Kesimi ve Dini İkilemler

Sakal kesmek harammış!

Fazlı Tonar'ın sakal kesimi hakkındaki açıklamaları, dini inançlar ve günlük yaşam pratikleri arasındaki ilişkiyi bir kez daha gündeme getirdi. Berberler ve müşterileri, dini açıdan doğru olanı yapma konusunda bilinçlendirilirken, bu tür dini açıklamaların toplumda nasıl bir etki yarattığı da tartışılıyor. Sakal kesimi konusunda dini liderlerin görüşleri, bireylerin kendi inançları ve yaşam tarzları ile nasıl uyum sağladığı önemli bir konu haline geldi.

# açıklama, Yaşam, sosyal medya

12 Mar 2024 - 20:00 - Güncel

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Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

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