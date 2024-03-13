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Emziren anneler ve hamileler oruç tutabilir mi?

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Hamile kadınlar oruç tutabilir mi? Emziren anneler oruç tutabilir mi? 2024 ramazan ayında kimler oruç tutamaz? Hamilelik ve emzirme döneminde oruç tutmayı düşünen kadınlar için uzman önerileri. Op. Dr. Ayşegül Altuntaş, sağlıklı oruç tutma yöntemleri ve dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgilendirdi…

Emziren anneler ve hamileler oruç tutabilir mi? mask
Emziren anneler ve hamileler oruç tutabilir mi?
Emziren anneler ve hamileler oruç tutabilir mi?
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Hamilelikte artan kalori ihtiyacı ve özel beslenme gereksinimi

Emziren anneler ve hamileler oruç tutabilir mi?

Hamile kadınların oruç tutup tutamayacakları sıkça sorulan bir sorudur. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ayşegül Altuntaş'a göre, hamilelikte oruç tutmanın bebek ve anne sağlığı üzerindeki etkileri kesin olarak belirlenmemiş olsa da, herhangi bir olumsuz etki de net olarak kanıtlanmamıştır. Ancak, gebelik döneminde artan kalori ihtiyacı ve özel beslenme gereksinimleri göz önünde bulundurulmalıdır.

Emziren anneler için oruç ne zaman güvenli?

Emziren anneler ve hamileler oruç tutabilir mi?

Dr. Altuntaş, emziren annelerin oruç tutarken karşılaşabilecekleri tansiyon düşüklüğü, halsizlik gibi sorunlar yaşamadıkları sürece ve yeterli beslenme ile sıvı alımına dikkat ettikleri takdirde oruç tutmalarında bir sakınca olmayabileceğini belirtiyor.

Oruç tutarken dikkat edilmesi gerekenler

Emziren anneler ve hamileler oruç tutabilir mi?

Hamile ve emziren kadınların oruç tutmaya karar verirlerse, iftar ve sahur arasında dengeli bir diyet programı izlemeleri önemlidir. Dr. Altuntaş, bu dönemde et, baklagil, sebze, meyve ve kalsiyum kaynağı gıdaların yanı sıra D vitamini ve demir takviyelerinin de alınmasını önermektedir.

Sağlıklı oruç için beslenme önerileri

Emziren anneler ve hamileler oruç tutabilir mi?

Oruç tutan hamile ve emziren kadınlar için sağlıklı beslenme çok önemlidir. İftar ve sahurda alınan besinlerin ve sıvıların dengeli bir şekilde dağıtılması gerekmektedir. Anne sütünün kalitesini artıracak besin takviyelerinin alınması da önerilmektedir.

Oruç tutma kararı alırken dikkat edilmesi gerekenlerEmziren anneler ve hamileler oruç tutabilir mi?

Dr. Altuntaş, hamile ve emziren kadınların oruç tutma kararı almadan önce mutlaka bir sağlık uzmanıyla görüşmeleri gerektiğini vurgulamaktadır. Bu dönemlerde kadının vücut direnci, bağışıklığı ve psikolojisi daha hassas olduğundan, alınacak her kararın sağlık gözetilerek yapılması önem taşımaktadır.

Sonuç olarak, hamilelik ve emzirme dönemlerinde oruç tutmak isteyen kadınların, sağlık durumlarını ve potansiyel riskleri dikkatle değerlendirmeleri gerekmektedir. Uzman önerileri ve dengeli bir beslenme planı ile bu özel dönemlerde oruç tutmak mümkün olabilir. Ancak her durumda, bireysel sağlık koşulları göz önünde bulundurularak doktor tavsiyesi alınmalıdır.

# Sağlık

13 Mar 2024 - 08:00 - Sağlık

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