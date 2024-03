Deprem korkusuyla arabada yaşayan Hasan'a protez destek!

Depremzededen Direniş Sembolüne

Kahramanmaraş merkezli, tarihe geçen büyük felaketin yaralarını sarmaya çalışan Türkiye, Hatay'da yaşanan dramatik bir hikayeye tanık oldu. 12 yaşındaki Suriye uyruklu Hasan Alcevher, depremin acımasız yüzüyle karşı karşıya kaldı. Üç gün süren enkaz altı mücadelesinin ardından bir bacağını kaybeden Hasan, kapalı alan fobisiyle mücadele ederken, yaşamını arabada sürdürme kararı aldı. Ancak, İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan İrade Adımları Derneği'nin kapıları, Hasan için yeni bir başlangıcın müjdecisi oldu.

İyileşme Yolunda Bir Adım: Protez ve Psikolojik Destek

Hasan'ın hikayesi, fiziksel ve psikolojik iyileşmenin mümkün olduğunun canlı bir kanıtı haline geldi. Ortopedi Ortez ve Protez Teknikeri Şüheda Şimşek ve ekibi, Hasan'a hem protez bacak sağladı hem de kapalı alan fobisini yenebilmesi için gerekli psikolojik desteği sundu. İlk olarak değneklerle derneğe adım atan Hasan, burada aldığı tedavi sayesinde değneklerini bir kenara bırakarak, kendi ayakları üzerinde yürüyerek dernekten ayrılmanın mutluluğunu yaşadı.

Toplumun Destek Kolları: İrade Adımları Derneği'nin Rolü

İrade Adımları Derneği, Hasan gibi depremzede çocuklara umut ışığı olmaya devam ediyor. Fizik Tedavi Teknikeri Beyza Hummadioğlu'nun ifadeleri, Hasan'ın tedavi sürecindeki kararlılığını ve yaşama sevincini vurguluyor. Her tedavi seansı, Hasan için yeni bir başarı hikayesi oldu. Dışarıda değnekleriyle top oynayan, her adımda yürümenin değerini daha çok anlayan Hasan, kas kuvveti ve koordinasyonuyla her gün daha da güçlendi.

Umutla Yeniden Yürümek

Hasan'ın hikayesi, depremin yıkıcı etkilerine rağmen, insan ruhunun kırılmazlığının ve toplumsal dayanışmanın gücünün bir simgesi olarak öne çıkıyor. İrade Adımları Derneği'nin desteğiyle Hasan, sadece fiziksel olarak değil, psikolojik olarak da iyileşme yolunda önemli adımlar attı. Hasan gibi çocuklar, yaşadıkları zorluklara rağmen hayata tutunmayı başararak, topluma ilham veriyor.

Yeniden Yükselen Umutlar

Hasan'ın yolculuğu, deprem gibi felaketlerin ardından toplumun nasıl bir araya gelerek, bireylerin hayatını değiştirebileceğinin canlı bir örneğidir. İrade Adımları Derneği ve benzeri kuruluşların çabaları, Hasan'ın ve benzer durumdaki birçok çocuğun hayatında yeni bir sayfa açılmasını sağladı. Hasan'ın hikayesi, umudun ve insan iradesinin gücünü bir kez daha hatırlatıyor.