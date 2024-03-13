- Tarım

Taşkesti’de fındık üreticilerini bekleyen Mart tehlikesi

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Batı Karadeniz ve çevresindeki fındık üreticileri için mart ayı, zirai don riskinin en yüksek olduğu dönem. Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, bölgedeki fındık üreticisi için uyarılarda bulundu

Taşkesti’de fındık üreticilerini bekleyen Mart tehlikesi mask
Taşkesti’de fındık üreticilerini bekleyen Mart tehlikesi
Taşkesti’de fındık üreticilerini bekleyen Mart tehlikesi
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Bolu'da fındık üretiminin kalbi

Taşkesti’de fındık üreticilerini bekleyen Mart tehlikesi

Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz'ın uyarılarına göre, ilkbaharın ilk aylarında yaşanabilecek don olayları, bölgedeki fındık üreticileri için büyük riskler taşıyor. Üreticiler, bu dönemde bahçelerini sıkı bir şekilde gözlem altında tutarak ve iklim verilerini takip ederek gerekli önlemleri almalı. Bolu ilinin fındık üretiminde öncü ilçesi Göynük başta olmak üzere Mudurnu, Merkez, Mengen ve Seben de Mart ayının gelmesiyle birlikte zirai don riskiyle karşı karşıya.

Fındıkta don olayı

Taşkesti’de fındık üreticilerini bekleyen Mart tehlikesi

Fındık, özellikle Karadeniz Bölgesi'nde stratejik bir öneme sahiptir. Batı Karadeniz’de de üretilen fındık için ise bu ay tam bir alarm veriliyor. Sıfır derecenin altına düşen sıcaklıklar, fındıkta don olayının meydana gelmesine neden olabilmekte, bu da üretici ve tüccarları tedirgin ediyor.  Kazım Yılmaz, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların bitkilerin erken uyanmasına ve soğuklara karşı daha hassas hale gelmesine yol açtığını belirtiyor.

Üreticilere altın değerinde öneriler

Taşkesti’de fındık üreticilerini bekleyen Mart tehlikesi

Fındık üreticileri, ilkbaharda meydana gelebilecek don olaylarına karşı proaktif olmalıdır. ÇTB Başkanı Yılmaz, bahçelerin dikkatli bir şekilde gözlemlenmesi ve iklim verilerinin takip edilmesinin, emek ve masrafların boşa gitmemesi için kritik önem taşıdığını vurguluyor. Aksi takdirde, üreticiler yetersiz mahsul ve ekonomik kayıplarla karşı karşıya kalabilirler.

Don zararını azaltacak yöntemler

Fındık bahçelerini korumak için çeşitli yöntemler mevcuttur. Ancak, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın belirttiği üzere, don zararından tamamen koruyan bir yöntem veya ürün henüz mevcut değil. Bu nedenle, üreticilerin mevcut yöntemleri birleştirerek ve yerel tarım müdürlüklerinin önerilerine uyarak bahçelerini korumaları gerekmektedir.

Yerel destek ve bilgilendirme

Taşkesti’de fındık üreticilerini bekleyen Mart tehlikesi

Faaliyetleri Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilere yönelik bilgilendirme faaliyetlerine devam etmektedir. Bu faaliyetler, üreticilerin don olaylarına karşı daha hazırlıklı olmalarını sağlamakta ve potansiyel zararları minimize etmekte büyük rol oynamaktadır.

Bolu'da Fındık Üreticilerinin Dikkatine!

Taşkesti’de fındık üreticilerini bekleyen Mart tehlikesi

Bolu ve çevresindeki fındık üreticileri, mart ayında artan zirai don riskine karşı uyanık olmalıdır. Alınacak doğru önlemler, hem ürün kaybını önleyebilir hem de fındık verimliliğini koruyabilir. Üreticilerin, yerel tarım müdürlüklerinin önerilerine kulak vermesi ve bahçelerini dikkatle gözlemlemesi büyük önem taşımaktadır.

# tarım

13 Mar 2024 - 10:00 - Tarım

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