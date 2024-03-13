Bolu İl Özel İdaresi'nden büyük yenileme hamlesi

Yenilenme süreci başlıyor

Bolu İl Özel İdaresi, asfalt şantiyesinde önemli bir yenileme sürecini başlatıyor. Bu yenileme, şantiyenin daha verimli ve güvenli bir çalışma ortamı sunmasını amaçlıyor.

Kapsamlı ihale detayları

Yenileme projesi kapsamında, şantiye alanında çeşitli inşaat işleri gerçekleştirilecek. Bu işler; 20 metreye 6 metre ve 50 metreye 4,20 metre boyutlarında iki perde duvarın inşası, 225 metrekarelik bir alana saha betonu dökülmesi ve 27 m x 4 m ölçülerinde bir kantar temelinin yapımını içeriyor.

İhale tarihi ve yeri

Bu önemli projenin ihalesi, 25 Mart 2024 Pazartesi günü saat 10.30'da Bolu İl Özel İdaresi İhale Toplantı Salonu'nda yapılacak. İhale, projenin tüm detaylarının ve tekliflerin değerlendirileceği bir platform sunacak.

Projenin tamamlanma süresi

Projede belirlenen hedeflere ulaşmak için işin 50 gün içinde tamamlanması planlanıyor. Bu süre zarfında, şantiyenin yenilenme işlemleri hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirilecek.

Yenilemenin önemi

Bu yenileme projesi, Bolu İl Özel İdaresi'nin altyapı çalışmalarındaki verimliliğini ve güvenliğini artırmayı hedefliyor. Yapılacak iyileştirmeler, şantiyenin uzun vadede daha sürdürülebilir ve etkin bir şekilde çalışmasını sağlayacak.

Beklentiler ve sonuçlar

Bolu İl Özel İdaresi, bu projenin tamamlanmasıyla birlikte, asfalt şantiyesinin bölge için daha fazla katma değer üretmesini ve operasyonel verimliliğin artmasını bekliyor. Yenilenen şantiye, Bolu'nun altyapı projelerinde önemli bir rol oynamaya devam edecek.