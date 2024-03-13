- Çevre

Bak şu vaşaklara… Bu defa keçi kovalarken yakalandı!

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Batı Karadeniz’in yeşil ormanlarının bir üyesi olan vaşaklar gün geçmiyor ki bir hayvanın peşinde kovalarken görülmesin… Bolu'da soğuk kış aylarında yiyecek arayışına çıkan vaşaklar, bu kez yaban keçilerini kovalarken fotokapana yakalandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü bu nadir anları paylaştı.

Bak şu vaşaklara… Bu defa keçi kovalarken yakalandı! mask
Bak şu vaşaklara… Bu defa keçi kovalarken yakalandı!
Bak şu vaşaklara… Bu defa keçi kovalarken yakalandı!
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Vaşakların kış macerası

Bak şu vaşaklara… Bu defa keçi kovalarken yakalandı!

Bolu, kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan vaşaklara ev sahipliği yapıyor. Şehir merkezine inerek yiyecek arayan bu büyüleyici yırtıcılar, zaman zaman kedi kovalayıp çöpleri karıştırırken görülüyor. Ancak bu defa vaşaklar, doğanın daha vahşi bir yüzünü sergileyerek yaban keçilerini kovalarken objektife takıldı.

Fotokapanlar doğanın tanığı

Bak şu vaşaklara… Bu defa keçi kovalarken yakalandı!

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, yaban hayatını koruma ve izleme amacıyla doğaya fotokapanlar yerleştirdi. Bu kameralar, her gün doğanın farklı yüzlerini ve vahşi yaşamın nadir görülen anlarını kaydediyor.

Vaşak ve yaban keçisi kovalamacası

Bak şu vaşaklara… Bu defa keçi kovalarken yakalandı!

Yaban keçilerini kovalayan bir vaşak, DKMP tarafından yerleştirilen fotokapanlarca kaydedildi. Bu görüntüler, vaşakların avlanma tekniklerini ve doğal içgüdülerini gözler önüne seriyor.

DKMP'den Doğa Severlere Özel Paylaşım DKMP, vaşakların yaban keçilerini kovaladığı bu özel anları sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımda, "Doğanın dengesi için önemli bir rol üstlenen vaşakları, yaban keçilerini kovalarken izlemek, doğanın vahşi güzelliğini gözler önüne seriyor" ifadelerine yer verildi.

Doğanın dengesi ve vaşakların rolü

Vaşaklar, ekosistem içindeki önemli yırtıcı hayvanlardan biri olarak doğanın dengesini sağlamada kritik bir role sahip. Avlanma yetenekleri ve adaptasyon kabiliyetleri ile hayranlık uyandıran bu canlılar, doğal yaşamın korunması ve anlaşılması açısından büyük önem taşıyor.

Geleceğin korunması için bilinçlendirme

Bak şu vaşaklara… Bu defa keçi kovalarken yakalandı!

Bu tür gözlemler ve paylaşımlar, yaban hayatının korunması ve sürdürülebilirliği konusunda toplumsal bilincin artırılmasına katkı sağlıyor. DKMP'nin çalışmaları, vahşi yaşamın ve doğal habitatların gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir rol oynuyor.

Bu özel anların kaydedilmesi ve paylaşılması, doğanın muhteşem dengesine ve vahşi yaşamın korunmasının önemine dikkat çekiyor. Bolu'da yaşanan bu doğa olayı, doğa severler için hem heyecan verici hem de öğretici bir deneyim sunuyor.

# tarım

13 Mar 2024 - 12:00 - Çevre

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