Hırsız çift kıskıvrak yakalandı

Edinilen bilgiye göre, çeşitli hırsızlık suçlarından hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan P.A. (27) ve dolandırıcılık suçundan hakkında yakalama kararı çıkan karısı B.A. (31) polis ekipleri tarafından aranıyordu. Karı koca, Akpınar Mahallesi'nde saklandıkları evde yakalandı.
Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliye önünde çiftin yakınları çekim yapan basın mensuplarına engel olmaya çalıştı.
P.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi, eşi B.A. ise para cezasına çarptırıldı.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.