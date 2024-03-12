Alevler içinde kalan otomobil küle döndü

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Otoyolun Ankara istikametinde seyreden G.Ö. idaresindeki 06 HLT 09 plakalı otomobilin Avşar köyü mevkiinde motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar çıkmaya başladı. Sürücü, aracını emniyet şeridine çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sebebiyle otomobilden geriye hurda yığını kaldı.