U19 Elit A Ligi'nde Boluspor, Konyaspor deplasmanından eli boş döndü: İşte maç özeti!

TÜMOSAN Konyaspor U19, 9 Mart Cumartesi günü gerçekleşen U19 Elit A Ligi'nin 17. hafta karşılaşmasında Boluspor U19 takımını ağırladı. Saat 12:00'de başlayan ve güneşli bir havada oynanan maç, nefes kesen anlara sahne oldu. Konyaspor'un erken gollerle öne geçtiği maçta, Boluspor'un çabaları sonuçsuz kaldı.

İlk yarıda Konyaspor fırtınası

Karşılaşmanın hemen başında Konyaspor, etkileyici bir oyun sergileyerek maçın kontrolünü ele aldı. 12. dakikada gerçekleşen bir korner vuruşu sonucunda Ömer Faruk Halaç'ın ortası, Muhammed Semih Kocatürk'ün kafa vuruşuyla ağlarla buluştu ve Konyaspor'u 1-0 öne geçirdi. Boluspor'un beraberlik golü için yaptığı ataklar sonuçsuz kalırken, 42. dakikada Konyaspor'un kullandığı bir başka korner vuruşunda Buğra Yıldırım, Boluspor defansını aşan bir vuruşla skoru 2-0'a taşıdı.

Golsüz geçen ikinci yarı ve sonuç

İkinci yarıda her iki takımın da karşılıklı atakları golle sonuçlanmadı. Boluspor, Konyaspor defansını aşma ve skoru değiştirme çabalarına rağmen başarılı olamadı. Konyaspor'un iki şutu direkten dönse de, maç 2-0'lık skorla sona erdi. Bu sonuç, Konyaspor'un ligdeki konumunu güçlendirirken, Boluspor ise 11 puanla 10. sırada kaldı.

Karşılaşmanın hakem kadrosu

Karşılaşmada Konya bölgesi hakemlerinden Barış Erdal düdük çaldı. Erdal’ın yardımcıları Yiğit Bora Çağıran ve Cenk Güngör oldu. Karşılaşmanın dördünü hakemi ise Ahmet Gün oldu.

Konyaspor ve Boluspor’un kadroları

Konyaspor U19’un ilk 11’i: Musa Gürel, Emre Kutlu, Ömer Faruk Halaç, Orkun Sarun, Muzaffer Utku Eriş, Naim Saruhan Dönmez, Muhammed Semih Kocatürk, Buğra Yıldırım, Arda Rahan, Mehmet Ali Büyüksayar, Muhammet Emre Avan

Boluspor U19’un ilk 11’i: Ada Çınar Asil, Tolga Köksal, Baran Poyraz, Murat Elmacı, Erdem Reis, Amara Nmale Keıta, Gif Mbaki, Muhammet Emin Yılmaz, Muhammed Emin Temel, Birol Yiğit Çavuşoğlu, Harun Yerlikaya

Karşılaşmada diğer öne çıkan detaylar

Konyaspor'un golcüleri Muhammed Semih Kocatürk ve Buğra Yıldırım oldu. Kocatürk, 13. dakikada attığı golle, Yıldırım ise 42. dakikada kaydettiği golle takımına katkı sağladı. Maç sırasında sarı kart gören isimler arasında Boluspor'dan Erdem Reis, Harun Yerlikaya ve Murat Elmacı bulunuyor. Konyaspor cephesinden ise Arda Rahan, Orkun Sarun ve Musa Gürel sarı kart gören isimler olarak kaydedildi.

Boluspor'un lig performansı ve yol haritası

Boluspor U19, bu mağlubiyetle birlikte U19 Elit A Ligi 1. Gurupta kendisini zor bir durumda buluyor. Şimdiye kadar oynadığı 15 maçta yalnızca 1 galibiyet elde edebilen ve 8 kez berabere kalan Boluspor, 6 mağlubiyetle 10. sırada yer alıyor. Takımın ilerleyen haftalarda performansını artırması ve ligdeki konumunu güçlendirmesi gerekiyor.