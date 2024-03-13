Bolu Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Murat Abak; “üç kağıtçılara kanmayın”

Bildiğiniz yerden alışverişinizi yapın

Ramazan ayında açlıktan dolayı insanların kan şekerinin düştüğünü ve bu nedenle tatlıya yoğun ilgi gösterdiklerini söyleyen Odası Başkanı Murat Abak, "Ramazan ayında kan şekerimiz düştüğünde tatlıya biraz daha fazla yoğunluk gösteriyoruz. Bu tatlıları da bu işin ehlinden, yani ruhsatı olan işletmelerden tercih etmelerini istiyoruz” diye konuştu.

Yerel esnafımızı tercih edin

Murat Abak, “Böyle hiç bilmediğimiz ya da sadece Ramazan’da tatlı satanlardan değil de yine aynı işi ruhsatı olan bu mesleğe gönül vermiş, normal zamanda da tatlı üretip satan esnaftan vatandaşlarımızın alışveriş yapmalarını tavsiye ederim” şeklinde konuştu.

Ramazan gelince arabanın arkasında ve farklı yerlerde tatlı satılmaya çalışıldığını dile getiren Abak, "Bu tarz yerler vatandaşımızda da kafa karışıklığına yol açıyor. Vatandaşlarımızın nerede ve neyle üretildiği belli olmayan yerlerden tatlı almamalarını tavsiye ederim" ifadelerini kullandı..