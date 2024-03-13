Ücretsiz oyunlarla sanat şöleni…

16-24 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek olan 2. Bolu Tiyatro Festivali, sanatseverlere unutulmaz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. Bolu Belediyesi Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde düzenlenecek olan festival, tamamen ücretsiz tiyatro oyunlarıyla dolu bir programla geliyor.
İşte, festival kapsamında sahnelenecek oyunlar ve detayları:
Piknik Sepeti: Komedi Rüzgarı
Tarih: 16 Mart Cumartesi, 20.30
Detaylar: Yazan: Deniz Nida Şener, Yöneten: Ahmet Çevik. Oyuncular arasında Ahmet Çevik, Seval Tufan ve daha fazlası var.
Kim Haklı: Dram ve İnce Duygular
Tarih: 17 Mart Pazar, 20.30
Detaylar: Murat Güleç'in kaleminden, Ali İhsan Bozdemir yönetiminde; İpek Tenolcay ve Serdar Sevtekin başta olmak üzere güçlü kadrosuyla.
Tatavla'da Son Dans: Derin Duygular
Tarih: 18 Mart Pazartesi, 20.30
Detaylar: Şaban Ol yazdı, Berfin Zenderlioğlu yönetti. Sumru Yavrucuk ve Deniz Çakır'ın performanslarıyla.
Seviyorsan Git Ayrıl Bence!: Komedi Tek Perde
Tarih: 19 Mart Salı, 20.30
Detaylar: Ufuk Özkan ve Rojda Demirer'in başrollerini paylaştığı, kahkahaya boğan bir oyun.
Her Şey Bedava: Eğlenceli Bir Eleştiri
Tarih: 20 Mart Çarşamba, 20.30
Detaylar: İlyas İlbey yönetiminde, Yasemin Yalçın ve ekibinin unutulmaz performansı.
Başka Sen Yok Ki: Duygusal Yolculuk
Tarih: 21 Mart Perşembe, 20.30
Detaylar: Şirin Gedikli'nin yazdığı, Ruhi Sarı'nın yönettiği ve başrolde olduğu sıcak bir hikaye.
Suç ve Ceza: Klasik Bir Başyapıt
Tarih: 22 Mart Cuma, 20.30
Detaylar: Dostoyevski'nin eserinden uyarlanan, Onur Yamak yönetiminde derin bir psikolojik analiz.
Güldüren Cazibe: İki Perdelik Güldürü
Tarih: 23 Mart Cumartesi, 20.30
Detaylar: Necmi Yapıcı ve Nihan Durukan'ın muhteşem uyumuyla kahkaha dolu anlar.
Akciğer: Duygusal Bir Final
Tarih: 24 Mart Pazar, 20.30
Detaylar: Mehmet Birkiye yönetiminde, Engin Hepileri ve Nergis Öztürk'ün başrollerde olduğu etkileyici bir drama.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.