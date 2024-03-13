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Ücretsiz oyunlarla sanat şöleni…

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Bolu Tiyatro Festivali, 16-24 Mart'ta sanatseverleri ağırlıyor! Ahmet Çevik, İpek Tenolcay, Sumru Yavrucuk gibi isimlerin yer aldığı ücretsiz oyunlarla tiyatroya doyacaksınız. Biletlerinizi hemen alın, sanatla dolu günler sizleri bekliyor…

Ücretsiz oyunlarla sanat şöleni… mask
Ücretsiz oyunlarla sanat şöleni…
Ücretsiz oyunlarla sanat şöleni…
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16-24 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek olan 2. Bolu Tiyatro Festivali, sanatseverlere unutulmaz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. Bolu Belediyesi Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde düzenlenecek olan festival, tamamen ücretsiz tiyatro oyunlarıyla dolu bir programla geliyor.

İşte, festival kapsamında sahnelenecek oyunlar ve detayları:

Ücretsiz oyunlarla sanat şöleni…

Piknik Sepeti: Komedi Rüzgarı

Tarih: 16 Mart Cumartesi, 20.30

Detaylar: Yazan: Deniz Nida Şener, Yöneten: Ahmet Çevik. Oyuncular arasında Ahmet Çevik, Seval Tufan ve daha fazlası var.

Kim Haklı: Dram ve İnce Duygular

Tarih: 17 Mart Pazar, 20.30

Detaylar: Murat Güleç'in kaleminden, Ali İhsan Bozdemir yönetiminde; İpek Tenolcay ve Serdar Sevtekin başta olmak üzere güçlü kadrosuyla.

Tatavla'da Son Dans: Derin Duygular

Tarih: 18 Mart Pazartesi, 20.30

Detaylar: Şaban Ol yazdı, Berfin Zenderlioğlu yönetti. Sumru Yavrucuk ve Deniz Çakır'ın performanslarıyla.

Seviyorsan Git Ayrıl Bence!: Komedi Tek Perde

Tarih: 19 Mart Salı, 20.30

Detaylar: Ufuk Özkan ve Rojda Demirer'in başrollerini paylaştığı, kahkahaya boğan bir oyun.

Her Şey Bedava: Eğlenceli Bir Eleştiri

Tarih: 20 Mart Çarşamba, 20.30

Detaylar: İlyas İlbey yönetiminde, Yasemin Yalçın ve ekibinin unutulmaz performansı.

Başka Sen Yok Ki: Duygusal Yolculuk

Tarih: 21 Mart Perşembe, 20.30

Detaylar: Şirin Gedikli'nin yazdığı, Ruhi Sarı'nın yönettiği ve başrolde olduğu sıcak bir hikaye.

Suç ve Ceza: Klasik Bir Başyapıt

Tarih: 22 Mart Cuma, 20.30

Detaylar: Dostoyevski'nin eserinden uyarlanan, Onur Yamak yönetiminde derin bir psikolojik analiz.

Güldüren Cazibe: İki Perdelik Güldürü

Tarih: 23 Mart Cumartesi, 20.30

Detaylar: Necmi Yapıcı ve Nihan Durukan'ın muhteşem uyumuyla kahkaha dolu anlar.

Akciğer: Duygusal Bir Final

Tarih: 24 Mart Pazar, 20.30

Detaylar: Mehmet Birkiye yönetiminde, Engin Hepileri ve Nergis Öztürk'ün başrollerde olduğu etkileyici bir drama.

# VAR, Bolu Belediyesi, deniz

13 Mar 2024 - 11:30 - Güncel

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