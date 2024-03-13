TCMB faiz artışına mı gidiyor? TCMB'nin kritik kararı piyasaları nasıl etkileyecek!

Türkiye ekonomisinin kalbinde yer alan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve enflasyon oranındaki artışlar karşısında önemli kararlar almak üzere yol ayrımında. Şubat ayı enflasyon verilerinin piyasa beklentilerini aşması ve döviz kurlarında yaşanan tansiyon artışı, TCMB'nin faiz politikasında bir dönüm noktasına işaret ediyor.

TCMB'den beklenen hamle

Türkiye'de son dönemlerde artan enflasyon oranları ve döviz kurlarındaki volatilite, ekonomi yönetiminin önlem almasını gerektiriyor. TCMB, bu baskıları hafifletmek amacıyla döviz rezervlerinden piyasaya önemli miktarda döviz sürerken, bankaların swap işlemlerindeki artış dikkat çekiyor. Şubat ayı itibarıyla, bankalar TCMB ile olan swap miktarını 7,2 milyar dolar artırarak 52 milyar dolara çıkardı.

Bankaların swap hamlesi ne anlama geliyor?

Bankaların swap işlemlerindeki bu artış, 21 Mart'ta gerçekleştirilecek TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında bir faiz artışı beklentisi olduğunu gösteriyor. Deneyimli bankacı Kerim Rota, bankaların swap işlemlerini artırarak, hem mevcut hem de artabilecek faiz oranlarına kıyasla daha ucuz TL fonlama sağlayabildiğini belirtiyor. Bu durum, bankaların faiz artışı ihtimaline karşı stratejik bir pozisyon aldığını göstermektedir.

Analistlerden TCMB'ye faiz artışı çağrısı

Alman Deutsche Bank ve ABD'li yatırım bankası JPMorgan gibi uluslararası finans kuruluşları da TCMB'nin faiz artışı yapması gerektiğini öngörüyor. Deutsche Bank, şubat enflasyonunun beklentileri aşması sonrası TCMB'nin bu ay içerisinde 500 baz puan faiz artışına gidebileceğini tahmin ediyor. JPMorgan ise, tüketici enflasyonunun beklentileri aştığına dikkat çekerek, TCMB'nin nisanda politika faizini 500 baz puan daha artırarak yüzde 50'ye çıkarabileceğini öngörüyor.

TCMB'nin zorlu karar süreci

TCMB'nin önümüzdeki dönemde alacağı faiz kararı, hem piyasaların yönünü belirleyecek hem de Türkiye ekonomisinin istikrar kazanması açısından kritik öneme sahip. Enflasyonla mücadele ve döviz kurlarındaki istikrarı sağlama adına atılacak adımlar, yerli ve yabancı yatırımcıların Türkiye ekonomisine olan güvenini artırabilir. Öte yandan, faiz artışının kredi faizlerine ve genel ekonomik aktiviteye etkileri de yakından takip edilecek.