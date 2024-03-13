Ramazan Ayı'nın bereketi CarrefourSA'ya yansıdı! Ayçiçek yağında büyük indirim

Mart ayının gelmesiyle birlikte Ramazan ayının bereketi, market raflarında kendini göstermeye başladı. Özellikle CarrefourSA, Ramazan ayına özel indirimlerle müşterilerinin yüzünü güldürüyor. Bu dönemde, 5 litrelik ayçiçek yağı başta olmak üzere, peynir, zeytin, domates, salça gibi birçok temel tüketim ürününde indirimler uygulanıyor. İşte detaylar...
Ayçiçek Yağında İndirim Fırsatı
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, marketlerdeki rekabet de kızıştı. CarrefourSA, 5 litrelik Biryağ ve Yudum marka ayçiçek yağlarında gözle görülür indirimler yaparak dikkat çekiyor. Bu indirimler, Ramazan ayı boyunca pek çok farklı üründe de kendini gösteriyor.
5 litre Teneke Yudum Ayçiçek Yağı: 229.90 TL
5 litre Pet Biryağ Ayçiçek Yağı: 199.90 TL
2 litre Pet Yudum Ayçiçek Yağı: 89.90 TL
Ramazan Sofralarını Zenginleştiren İndirimler
CarrefourSA, Ramazan ayına özel indirimlerle sofraları zenginleştiriyor. Güllaçtan hurmaya, beyaz peynirden zeytine kadar birçok üründe indirimler uygulanıyor. İşte bazı öne çıkan indirimli ürünler:
Güllaç: 250 TL
Hurma Rabbi: 98.90 TL
Boyacıoğlu Taze Yarım Yağlı Beyaz Peynir: 149 TL
Sude Gemlik Yağlı Siyah Zeytin: 129 TL
2 L Yudum Ayçiçek Yağı: 89.90 TL
2000 g Eker Kova Yoğurt: 75.90 TL
1650 g Öncü Domates Salçası: 104.90 TL
80 g Apikoğlu Parça Pastırma: 112.90 TL
Ramazan Ayında Kaçırılmayacak Diğer İndirimler
Ramazan ayı boyunca CarrefourSA'da pek çok üründe indirim fırsatları bulunuyor. Pilavlık pirinçten kırmızı mercimeğe, çaydan nugalara kadar birçok üründe indirimler uygulanıyor, Ramazan sofralarını daha da bereketli hale getiriyor.
Bu indirimler, Ramazan ayının ruhuna uygun bir şekilde, müşterilere hem kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla sunuyor hem de Ramazan ayının bereketini evlere taşıyor. CarrefourSA, bu özel ayda da müşterilerinin yanında olmaya devam ediyor.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Ismet Ceylan - İsrail ordusuna destek veren ücretsiz malzeme dağıtan carrefour'a ramazan bereketi gelmiş öyle mi bu yaptığınız reklamla israile destek oluyorsunuz farkında mısınız
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.