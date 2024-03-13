Ramazan Ayı'nın bereketi CarrefourSA'ya yansıdı! Ayçiçek yağında büyük indirim

Mart ayının gelmesiyle birlikte Ramazan ayının bereketi, market raflarında kendini göstermeye başladı. Özellikle CarrefourSA, Ramazan ayına özel indirimlerle müşterilerinin yüzünü güldürüyor. Bu dönemde, 5 litrelik ayçiçek yağı başta olmak üzere, peynir, zeytin, domates, salça gibi birçok temel tüketim ürününde indirimler uygulanıyor. İşte detaylar...

Ayçiçek Yağında İndirim Fırsatı

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, marketlerdeki rekabet de kızıştı. CarrefourSA, 5 litrelik Biryağ ve Yudum marka ayçiçek yağlarında gözle görülür indirimler yaparak dikkat çekiyor. Bu indirimler, Ramazan ayı boyunca pek çok farklı üründe de kendini gösteriyor.

5 litre Teneke Yudum Ayçiçek Yağı: 229.90 TL

5 litre Pet Biryağ Ayçiçek Yağı: 199.90 TL

2 litre Pet Yudum Ayçiçek Yağı: 89.90 TL

Ramazan Sofralarını Zenginleştiren İndirimler

CarrefourSA, Ramazan ayına özel indirimlerle sofraları zenginleştiriyor. Güllaçtan hurmaya, beyaz peynirden zeytine kadar birçok üründe indirimler uygulanıyor. İşte bazı öne çıkan indirimli ürünler:

Güllaç: 250 TL

Hurma Rabbi: 98.90 TL

Boyacıoğlu Taze Yarım Yağlı Beyaz Peynir: 149 TL

Sude Gemlik Yağlı Siyah Zeytin: 129 TL

2 L Yudum Ayçiçek Yağı: 89.90 TL

2000 g Eker Kova Yoğurt: 75.90 TL

1650 g Öncü Domates Salçası: 104.90 TL

80 g Apikoğlu Parça Pastırma: 112.90 TL

Ramazan Ayında Kaçırılmayacak Diğer İndirimler

Ramazan ayı boyunca CarrefourSA'da pek çok üründe indirim fırsatları bulunuyor. Pilavlık pirinçten kırmızı mercimeğe, çaydan nugalara kadar birçok üründe indirimler uygulanıyor, Ramazan sofralarını daha da bereketli hale getiriyor.

Bu indirimler, Ramazan ayının ruhuna uygun bir şekilde, müşterilere hem kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla sunuyor hem de Ramazan ayının bereketini evlere taşıyor. CarrefourSA, bu özel ayda da müşterilerinin yanında olmaya devam ediyor.