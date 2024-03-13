13 Mar 2024 - 13:30- Güncel G:

Ramazan Ayı'nın bereketi CarrefourSA'ya yansıdı! Ayçiçek yağında büyük indirim

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Ramazan ayının bereketiyle birlikte, CarrefourSA'da 5 litrelik ayçiçek yağında ve birçok temel tüketim ürününde büyük indirimler! Ramazan sofralarınızı zenginleştirecek fırsatları kaçırmayın.

Ramazan Ayı'nın bereketi CarrefourSA'ya yansıdı! Ayçiçek yağında büyük indirim mask
Ramazan Ayı'nın bereketi CarrefourSA'ya yansıdı! Ayçiçek yağında büyük indirim
Ramazan Ayı'nın bereketi CarrefourSA'ya yansıdı! Ayçiçek yağında büyük indirim
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Mart ayının gelmesiyle birlikte Ramazan ayının bereketi, market raflarında kendini göstermeye başladı. Özellikle CarrefourSA, Ramazan ayına özel indirimlerle müşterilerinin yüzünü güldürüyor. Bu dönemde, 5 litrelik ayçiçek yağı başta olmak üzere, peynir, zeytin, domates, salça gibi birçok temel tüketim ürününde indirimler uygulanıyor. İşte detaylar...

Ayçiçek Yağında İndirim Fırsatı

Ramazan Ayı'nın bereketi CarrefourSA'ya yansıdı! Ayçiçek yağında büyük indirim

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, marketlerdeki rekabet de kızıştı. CarrefourSA, 5 litrelik Biryağ ve Yudum marka ayçiçek yağlarında gözle görülür indirimler yaparak dikkat çekiyor. Bu indirimler, Ramazan ayı boyunca pek çok farklı üründe de kendini gösteriyor.

5 litre Teneke Yudum Ayçiçek Yağı: 229.90 TL

5 litre Pet Biryağ Ayçiçek Yağı: 199.90 TL

2 litre Pet Yudum Ayçiçek Yağı: 89.90 TL

Ramazan Sofralarını Zenginleştiren İndirimler

CarrefourSA, Ramazan ayına özel indirimlerle sofraları zenginleştiriyor. Güllaçtan hurmaya, beyaz peynirden zeytine kadar birçok üründe indirimler uygulanıyor. İşte bazı öne çıkan indirimli ürünler:

Güllaç: 250 TL

Hurma Rabbi: 98.90 TL

Boyacıoğlu Taze Yarım Yağlı Beyaz Peynir: 149 TL

Sude Gemlik Yağlı Siyah Zeytin: 129 TL

2 L Yudum Ayçiçek Yağı: 89.90 TL

2000 g Eker Kova Yoğurt: 75.90 TL

1650 g Öncü Domates Salçası: 104.90 TL

80 g Apikoğlu Parça Pastırma: 112.90 TL

Ramazan Ayında Kaçırılmayacak Diğer İndirimler

Ramazan ayı boyunca CarrefourSA'da pek çok üründe indirim fırsatları bulunuyor. Pilavlık pirinçten kırmızı mercimeğe, çaydan nugalara kadar birçok üründe indirimler uygulanıyor, Ramazan sofralarını daha da bereketli hale getiriyor.

Bu indirimler, Ramazan ayının ruhuna uygun bir şekilde, müşterilere hem kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla sunuyor hem de Ramazan ayının bereketini evlere taşıyor. CarrefourSA, bu özel ayda da müşterilerinin yanında olmaya devam ediyor.

13 Mar 2024 - 13:30 - Güncel

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Ismet Ceylan - İsrail ordusuna destek veren ücretsiz malzeme dağıtan carrefour'a ramazan bereketi gelmiş öyle mi bu yaptığınız reklamla israile destek oluyorsunuz farkında mısınız

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 13 Mart 14:56

Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

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